آخرین وضعیت جسمانی میناوند/ وضعیت ناپایدار و رفتن به خواب مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد میناوند بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سابقه بازی در تیم‌های پاس، پرسپولیس، سپاهان، الشباب و اشتروم گراتس اتریش را دارد به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده است.

به گفته پزشکان معالج درصد زیادی از ریه او درگیر ویروس کرونا شده و تلاش‌ها برای بهتر کردن شرایط جسمانی وی ادامه دارد.

یکی از نزدیکان میناوند که در بیمارستان حضور داشت امروز پنجشنبه در مورد آخرین وضعیت جسمانی وی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه شرایط وی مناسب نیست و به دلیل پیشرفت شدید کرونا تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد و علائم حیاتی او با دستگاه کنترل می‌شود.

به گفته وی وضعیت جسمانی میناوند بحرانی است و پزشکان معالج از مردم خواسته‌اند برای وی دعا کنند.

دکتر مهرداد هاشمی رئیس بیمارستان لاله تهران نیز در مورد وضعیت این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: آقای میناوند دو روز پیش در شرایطی که وضعیت جسمانی خوبی نداشت به بیمارستان مراجعه کرد. بلافاصله برای ایشان تمام اقدامات خاص را شروع کردیم و تیم درمان را بسیج کردیم اما متاسفانه حدود ۸۰ درصد ریه ایشان درگیر است.

وی ادامه داد: تا امروز صبح هم سعی کردیم لوله تنفسی برای ایشان گذاشته نشود اما امروز به دلیل افت وضعیت جسمانی مجبور به لوله گذاری شدیم. ایشان الان با خواب مصنوعی تحت مراقبت هستند. شرایط قلب و فشار خون در شرایط قابل قبول است. همه در تلاش هستند و برای ایشان سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم در شرایط حادی که میناوند به سر می‌برد بتواند از این مرحله عبور کند و به وضعیت بهتری برسد.