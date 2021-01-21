زبان هنر بهترین روش در تبلیغ/ زیرساخت طرح های تبلیغاتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر پنج شنبه در جمع اعضای کانون فرهنگی - تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: تحقق و تداوم هر امری نیازمند فرهنگ و تبلیغ است.

وی با بیان اینکه اسلام برای نجات بشر آمده است و متعلق به مکان خاصی نیست، اظهار کرد: نسبت به نیاز روز بشر امروز در راستای فرهنگ سازی، اقدام جدی صورت نگرفته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: این در حالی است که دشمنان در فرهنگ سازی باطل و ظلم و تبلیغات شیطنت‌آمیز از جهت تاکتیک و تکنیک سنگ تمام گذاشته‌اند.

وی القاعده، داعش و طالبان را یکی از جنایت‌های غرب دانست و افزود: دشمن با این طرح بین مسلمانان اختلاف افکنده و فاجعه‌های زیادی ایجاد کردند.

آیت الله عبادی با اشاره به دیگر جنایت‌های غرب بیان کرد: اصل کشتارها، خرابی‌ها و ویران گری‌ها اجرای طرحی تبلیغاتی است.

وی با بیان اینکه تبلیغ و فرهنگ سازی نیازمند سرمایه گذاری است، گفت: علی رغم تمام داشته‌ها، در مقابل تبلیغات دشمن خوب عمل نشده است.

فرهنگ سازی نیازمند ایجاد زیرساخت است

آیت الله عبادی با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: همانگونه که یک شجره نیازمند یک زیرساخت است تا بتواند جوانه زده و ثمر بدهد، فرهنگ هم باید در تشکیلات اولیه بررسی و منابع مطلوب و زیرساخت‌های لازم آماده شود.

وی خواستار کارشناسی دقیق در اجرای طرح‌های تبلیغاتی شد و افزود: نهادها و رسانه‌های مختلف باید شبانه روز موارد خاص جامعه را ثبت و ضبط کند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه تاریخ، قرآن، روایات و احادیث ما منابعی غنی هستند، گفت: ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب حرفی برای گفتن دارد اما نتوانستیم شرایط مناسب را فراهم کنیم چراکه قبله برخی افراد در کشور، آمریکا است.

وی ادامه داد: سیستم‌های تبلیغاتی و اتاق فکرهای بیگانه بر روی کوچک‌ترین موضوع سرمایه گذاری عظیمی می‌کنند و برای دنیا سنگ تمام می‌گذارند.

گلایه از موازی کاری‌ها در تبلیغ

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: علی رغم دشمن، ما متفرقه عمل کرده و موازی کاری می‌کنیم و نتوانستیم با امکانات پیش رو تشکیلاتی دقیق داشته باشیم.

وی قالب‌های هنری را یکی از بهترین روش‌های تبلیغ دانست و گفت: بنابراین اهل تبلیغ در رسانه‌های مکتوب و ملی باید به جایگاهی برسند که بتوانند از این بستر حرفشان را به مردم برسانند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه مردم فرانسه بیش از ایران تشنه حقایق دنیا هستند چراکه زیر بار ظلم کشوری به اسم آزاد هستند، بیان کرد: مردم دنیا از ظلم استکبار خسته شده‌اند و شرایط روزشان را نمی‌پسندند.