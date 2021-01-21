بیش از ۳۰۰۰ محور روستایی کرمانشاه درگیر بارش برف بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز کرمی اظهار کرد: با وجود بارش برف و باران در تمام محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه هیچ‌گونه انسدادی در این مسیرها نبوده و مردم می‌توانند تردد کنند.

وی با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهدار و مستقر در راهدارخانه‌های سطح استان کرمانشاه افزود: از روز گذشته تاکنون ۲۶۱ راهدار درگیر برف‌روبی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به درگیری ۱۶۲ دستگاه از ماشین آلات راهداری تصریح کرد: حدود سه هزار کیلومتر باند برف‌روبی و ۲ هزار و ۱۷ تن شن و نمک مصرف شده است.

وی ادامه داد: کمک‌رسانی به ۱۷۵ خودرو در بارش‌های شب گذشته انجام شده و سه هزار و ۷۹ محور روستایی درگیر بارش برف بوده است، نیروهای درگیر در محورهای روستایی ۲۲ نفر و ماشین آلات درگیر ۱۵ دستگاه بوده است.

کرمی با اشاره به لزوم جلوگیری از یخ‌زدگی جاده‌ها تصریح کرد: از ابتدای صبح امروز نیروهای راهداری مشغول نمک‌پاشی محورهای مواصلاتی بوده و شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان کرمانشاه می‌توانند با تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها و حمل و نقل استان کرمانشاه تماس برقرار کنند.