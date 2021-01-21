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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۰

هشدار هواشناسی نسبت به کاهش ۱۵ درجه‌ای دما در سیستان و بلوچستان

هشدار هواشناسی نسبت به کاهش ۱۵ درجه‌ای دما در سیستان و بلوچستان

زاهدان- هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی این اداره‌کل اعلام کرد: از روز جمعه روند کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوا در استان شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، اله‌بخش ریگی اظهار داشت: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، پیش‌بینی می‌شود از روز جمعه با نفوذ توده‌های سرد از عرض‌های بالا به استان سیستان و بلوچستان، به تدریج دمای هوا در اکثر نقاط استان بین ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش یابد.

وی افزود: در برخی نقاط به ویژه نیمه شمالی استان یخبندان شبانه‌روی خواهد داد که احتمال بروز مخاطراتی نظیر سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغی و خسارت به تأسیسات مرغداری و گلخانه‌ای وجود دارد.

دبیر دبیر توسعه هواشناسی کاربردی هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به کشاورزان استان توصیه می‌شود اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی نظیر تهیه سوخت مورد نیاز، کنترل دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و … را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 5127339

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    نظرات

    • ناصر IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام اسفند زمستان ۹۹وبهار ۱۴۰۰ دربلوچستان شهرستان خاش بارندگی دارد

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