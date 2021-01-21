به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، اله‌بخش ریگی اظهار داشت: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، پیش‌بینی می‌شود از روز جمعه با نفوذ توده‌های سرد از عرض‌های بالا به استان سیستان و بلوچستان، به تدریج دمای هوا در اکثر نقاط استان بین ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش یابد.

وی افزود: در برخی نقاط به ویژه نیمه شمالی استان یخبندان شبانه‌روی خواهد داد که احتمال بروز مخاطراتی نظیر سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغی و خسارت به تأسیسات مرغداری و گلخانه‌ای وجود دارد.

دبیر دبیر توسعه هواشناسی کاربردی هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به کشاورزان استان توصیه می‌شود اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی نظیر تهیه سوخت مورد نیاز، کنترل دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و … را در دستور کار قرار دهند.