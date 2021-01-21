به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی در سخنانی از برگزاری جشنواره ملی «رفیق خوشبخت ما» خبر داد و گفت: هدف از این جشنواره ابتدا آشنایی نسل جوان با سبک زندگی و الگوی رفتاری اخلاقی و تربیتی سردار سلیمانی در ابعاد نوع دوستی، مردم‌داری، ساده زیستی در خانواده و جامعه با ابعاد سیاسی شخصیتی و معنوی شهید حاج قاسم سلیمانی و در ثانی ترویج فرهنگ از خودگذشتگی و بشردوستی سردار در جامعه است.

وی گفت: این جشنواره با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه لرستان و اداره فرهنگ و ارشاد برگزار می‌شود و مخاطبین این جشنواره اعضای جوانان، داوطلبان امدادگران، کارکنان جمعیت و عموم مردم ایران زمین هستند و در محورهایی از قبیل تلاش برای تسکین آلام بشری و تأمین احترام انسان‌ها، حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان فرهنگ از خودگذشتگی و فداکاری سردار دل‌ها نسبت به هم رزمان و سایر اقشار جامعه، همدلی سردار با اقشار آسیب پذیر و حمایت از آسیب دیدگان در حوادث، مردم‌داری و محبوبیت شخصیت سردار در بین عموم مردم، جلوه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد به انجام وظیفه سردار جهت کاهش آلام هموطنان، داوطلبی، انسان دوستی و کرامت انسانی در منش اخلاقی و رفتاری سبک زندگی سردار را از موضوعات این جشنواره برشمرد.

رضایی گفت: این جشنواره دارای بخش‌های متنوعی از جمله شعر، روایت، مقاله، دلنوشته، نقاشی، خوشنویسی، پادکست فیلمنامه، پوستر، موشن گرافیک، انیمیشن، اپلیکیشن، اطلاع نگاشت نمایشنامه و فیلم کوتاه است.

وی اضافه کرد: مهلت ارسال آثار تا پایان روز سیزدهم بهمن ماه سال جاری است.