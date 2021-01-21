حضور چهار ناشر ایتالیایی با ۵۳ عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی نمایندگی فرهنگی کشورمان در ایتالیا، چهار ناشر ایتالیایی (Francesco Brioschi)؛ (Giunti)؛ (Ponte ۳۳)؛ (Valentina)؛ به همراه انجمن (Negah)؛ و مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO)، با ۵۳ عنوان کتاب، در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت کردند.

محمد تقی امینی، رایزن فرهنگی کشورمان در ایتالیا گفت: از میان ناشران ایتالیایی شرکت کننده در این نمایشگاه مجازی، رایزنی فرهنگی با انتشارات (Ponte ۳۳) در برگردان ایتالیایی و نشر کتاب «جویبار لحظه‌ها: ادبیات معاصر فارسی، نظم و نثر» اثر دکتر محمد جعفر یاحقی؛ عرضه شده در این نمایشگاه، در قالب طرح تاپ مشارکت داشته؛ و «سیمرغ، سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیا» که توسط مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) در این نمایشگاه عرضه شده نیز، حاوی ۱۰ مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی است؛ که در قالب طرح تاریخ شفاهی اسلام شناسان؛ ایران شناسان؛ و اساتید زبان و ادبایت فارسی این نمایندگی به انجام رسیده؛ و با مشارکت (ISMEO) انتشار یافته است.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اول بهمن ۱۳۹۹ با عرضه بیش از ۱۲۰ هزار عنوان کتاب توسط ۱۷۳۲ ناشر داخلی؛ و ۱۸۰ ناشر خارجی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه در تارنمای book.icfi.ir برقرار خواهد بود.