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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۳

عباسعلی در گفتگو با مهر:

به کاراته وان استانبول نمی‌روم/ جام ایران زمین کیفیت خوبی دارد

به کاراته وان استانبول نمی‌روم/ جام ایران زمین کیفیت خوبی دارد

بانوی المپیکی کاراته گفت: برای رسیدن به آمادگی مطلوب عجله‌ای ندارم و با نظر کادر فنی در رقابتهای کاراته وان استانبول شرکت نمی‌کنم.

حمیده عباسعلی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سه دوره اردوی آماده سازی را در کنار سایر ملی‌پوشان پشت سر گذاشتیم و در هر مرحله تغییراتی در روند تمریناتم ایجاد شد و تمرینات بدنسازی، میدانی و کاراته در کاراته را با برنامه‌های کادر فنی پیش می‌رویم. با توجه به هفت ماه تا المپیک زمان داریم، عجله‌ای برای رسیدن به آمادگی مطلوب ندارم.

وی در مورد حضور در مسابقات لیگ جهانی گفت: رقابت‌های کاراته وان پرتغال به تعویق افتاد، ولی مسابقات کاراته لیگ جهانی استانبول را طی روزهای ۲۲ تا ۲۴ اسفندماه پیش رو داریم. قطعاً پس از مشورت با سرمربی تیم ملی و کادر در این رقابت‌ها شرکت نمی‌کنم. بعد از مراکش را پیش رو داریم که در بالا بردن رنکینگ خیلی تأثیر دارد و امیدوارم اعضای تیم ملی نتایج خوبی کسب کنند.

عباسعلی در پایان با اشاره به دو دوره حضور در رقابت‌های بین‌المللی ایران زمین اظهار داشت: این مسابقات معمولاً همه ساله با کیفیت مطلوب همه سال با حضور کاراته کاهای خارجی و داخلی برگزار می‌شود، استاد صافی برای برگزاری این مسابقات در سال‌های متمادی زحمات زیادی کشیده‌اند و فکر می‌کنم با توجه به شرایط کرونا، رقابت‌های متفاوتی را در این دوره شاهد خواهیم بود.
 

کد مطلب 5127390

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