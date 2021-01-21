تجهیز ۲۵۰ خانه ورزش در کشور/ توجه ویژه به مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلیمانی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز شاهد سرمایه گذاری در بحث ورزش استان لرستان هستیم، اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با توجه به مأموریتی که دارد، حمایت از محرومین و شکوفا کردن استعدادها در مناطق محروم یکی از محورهای اصلی آن بوده و همواره این امر در دستور کار است.

وی با اشاره به تجهیز خانه‌های ورزش از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، عنوان کرد: این امر به خصوص در مناطق محروم مورد توجه است.

مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تاکید بر اینکه با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته ۲۲ خانه ورزش در لرستان تجهیز خواهند شد، افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تمرکز ویژه ای را در بحث ورزش کشتی لرستان دارد.

سلیمانی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های لرستان در حوزه ورزش، پهلوانان و ورزشکاران در ورزش کشتی است، تصریح کرد: خوشبختانه توافقاتی خوبی در راستای تجهیز سالن‌های کشتی در استان صورت گرفته است.

وی، بیان داشت: همچنین تمرکز ما بر روی استعداد یابی در مناطق محروم است.

مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به توزیع بسته‌های معیشتی در کنار این امر و تمرکز بر روی افراد و ورزشکاران آسیب دیده از کرونا در این رابطه، تصریح کرد: توافقاتی در راستای حمایت از سایر اقشار آسیب دیده از کرونا را نیز خواهیم داشت.

سلیمانی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۲۵۰ خانه ورزش در سراسر کشور تجهیز خواهند شد، ادامه داد: با کاهش ابتلاء به کرونا، لزوم بودن محیط‌های با نشاط و امیدوار برای قشر جوان نیاز است.

وی، گفت: با پیش بینی‌های صورت گرفته تا پایان سال حدود ۲۵۰ خانه ورزش در کشور تجهیز خواهند که از این تعداد ۲۲ مورد امروز در لرستان تجهیز شدند.