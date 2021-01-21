به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه امروز شاهد برگزاری رزمایش احسان و همدلی در استان هستیم، اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که فعالیت جامعه ورزشی در کشور و استان دارد و از طرفی الگو آفرینی این قشر برای نسل جوان، شیوع ویروس کرونا و اختلال در فعالیت‌های اجتماعی از جمله در حوزه ورزش، تصمیم بر این شد که در قالب این رزمایش هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به خانواده‌های ورزشکاران آسیب دیده از کرونا اهدا شود.

وی با اشاره به اینکه در کنار این امر، به واسطه مساعدت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، تعداد ۲۲ خانه ورزش در سطح استان، نقاط حاشیه‌ای و روستاهای محروم تجهیز خواهند شد، افزود: اقلام متعدد ورزشی در بین خانه‌های ورزش اهدا خواهد شد.

مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در لرستان با تاکید بر اینکه هدف از این امر، استعداد یابی در زمینه فعالیت ورزشی در بین جوانان، نوجوانان و نونهالان استان است، گفت: در کنار این اقدامات، بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تعداد ۲۰ قطعه تشک کشتی هم به هیئت کشتی استان اهدا خواهد کرد و در سالن‌های کشتی سراسر استان از اینها استفاده می‌شود.

ویسکرمی، بیان داشت: در مجموع ارزش ریالی اقداماتی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای جامعه ورزش استان در قالب این رزمایش صورت گرفت، بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.