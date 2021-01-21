تردد در محورهای کوهستانی گلستان با زنجیر چرخ

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر با استقرار جبهه سرد در گلستان شاهد بارش برف و باران در اکثر محورهای کوهستانی استان هستیم.

وی افزود: ریزش برف در توسکستان، درازنو، دهنه محمدآباد علی آبادکتول از صبح آغاز شده و در محور خوش ییلاق هم کولاک شدید را شاهد هستیم.

میقانی بیان کرد: تردد در محورهای کوهستانی تنها با زنجیر چرخ ممکن است و در محور توسکستان بدون زنجیر چرخ اجازه حرکت داده نمی‌شود.

طبق گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان محور شلمی در بخش گلیداغ به دلیل کولاک شدید مسدود شده است.

وی در خصوص جاده زیارت بیان کرد: در این محور به دلیل ریزش برف مسدودی را شاهد هستیم که نیروهای راهداری مشغول بازگشایی محور هستند و تا نیم ساعت آینده باز خواهد شد.

میقانی گفت: تمام نیروهای راهداری در محورها مستقر شده تا عملیات نمک‌پاشی و شن‌پاشی را انجام دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان تأکید کرد: مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت حتماً تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.