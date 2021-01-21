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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

مدیرکل راهداری گلستان خبر داد

تردد در محورهای کوهستانی گلستان با زنجیر چرخ

تردد در محورهای کوهستانی گلستان با زنجیر چرخ

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان با بیان این که تردد در محورهای کوهستانی استان با زنجیر چرخ ممکن است، از مسدودی جاده زیارت و شلمی خبر داد.

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر با استقرار جبهه سرد در گلستان شاهد بارش برف و باران در اکثر محورهای کوهستانی استان هستیم.

وی افزود: ریزش برف در توسکستان، درازنو، دهنه محمدآباد علی آبادکتول از صبح آغاز شده و در محور خوش ییلاق هم کولاک شدید را شاهد هستیم.

میقانی بیان کرد: تردد در محورهای کوهستانی تنها با زنجیر چرخ ممکن است و در محور توسکستان بدون زنجیر چرخ اجازه حرکت داده نمی‌شود.

طبق گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان محور شلمی در بخش گلیداغ به دلیل کولاک شدید مسدود شده است.

وی در خصوص جاده زیارت بیان کرد: در این محور به دلیل ریزش برف مسدودی را شاهد هستیم که نیروهای راهداری مشغول بازگشایی محور هستند و تا نیم ساعت آینده باز خواهد شد.

میقانی گفت: تمام نیروهای راهداری در محورها مستقر شده تا عملیات نمک‌پاشی و شن‌پاشی را انجام دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان تأکید کرد: مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت حتماً تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.

کد مطلب 5127422

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