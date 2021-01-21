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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۶

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:

کمیسیون صنایع به دنبال راهکارهای تحقق شعار جهش تولید است

کمیسیون صنایع به دنبال راهکارهای تحقق شعار جهش تولید است

فراهان- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بر لزوم پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی و راهکارهای تحقق شعار جهش تولید توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از صنایع مستقر در شهرستان فراهان اظهار کرد: امروز با توجه به تنوع گسترده بخش‌های صنعتی در استان مرکزی تعداد محدودی از بازدیدها در برنامه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و دنبال کردن راهکاری تحقق شعار جهش تولید در سطح کشور وجود دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در بخش‌های تولیدی و صنعتی استان مرکزی وجود دارد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس اولین برنامه سفر خود را به استان مرکزی اختصاص دادند. امیدواریم این بازدیدها زمینه ساز رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تحقق شعار جهش تولید باشد و از ظرفیت‌های این بخش‌ها استفاده شود.

کریمی عنوان کرد: علاوه بر جمع بندی این بازدیدها در استانداری مرکزی یک جلسه نیز در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان ملی، وزارتخانه‌های مربوطه و مقام‌های استانی به منظور تداوم پیگیری مسائل این حوزه‌ها برگزار خواهد شد تا به حصول نتیجه نیز منجر شود.

کد مطلب 5127433

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