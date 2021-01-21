به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با تقدیر از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همچنین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای حمایت از ورزشکاران، توزیع بسته‌های معیشتی و اقلام ورزشی در لرستان، اظهار داشت: امروز مقرر شد که یک تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون کشتی و همچنین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای کمک به استعداد یابی و حمایت از کشتی گیران منعقد شود.

وی، عنوان کرد: امیدواریم فدراسیون کشتی و همچنین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بتوانند در کنار همدیگر در حوزه ورزش اقدامات مؤثری را داشته باشند.

رئیس فدراسیون کشتی، تاکید کرد: به زودی این تفاهم نامه منعقد خواهد شد و پس از آن تلاش می‌شود در مناطقی که محروم هستند و استعداد برای ورزش کشتی وجود دارد، اقدامات مطلوبی انجام شود.