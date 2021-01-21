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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۴

رئیس فدراسیون کشتی:

تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون کشتی و بنیاد احسان منعقد می‌شود

تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون کشتی و بنیاد احسان منعقد می‌شود

خرم‌آباد- رئیس فدراسیون کشتی، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بین این فدراسیون و بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با تقدیر از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همچنین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای حمایت از ورزشکاران، توزیع بسته‌های معیشتی و اقلام ورزشی در لرستان، اظهار داشت: امروز مقرر شد که یک تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون کشتی و همچنین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای کمک به استعداد یابی و حمایت از کشتی گیران منعقد شود.

وی، عنوان کرد: امیدواریم فدراسیون کشتی و همچنین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بتوانند در کنار همدیگر در حوزه ورزش اقدامات مؤثری را داشته باشند.

رئیس فدراسیون کشتی، تاکید کرد: به زودی این تفاهم نامه منعقد خواهد شد و پس از آن تلاش می‌شود در مناطقی که محروم هستند و استعداد برای ورزش کشتی وجود دارد، اقدامات مطلوبی انجام شود.

کد مطلب 5127443

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