  1. استانها
  2. فارس
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس:

نماز جمعه این هفته در تمامی شهرهای فارس اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته در تمامی شهرهای فارس اقامه می‌شود

شیراز - رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه فارس گفت: نماز جمعه این هفته در تمامی شهرهای استان فارس اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، اظهار داشت: طبق اعلام کتبی ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا، ۲۸ شهرستان استان در وضعیت آبی و ۸ شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

او افزود: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بین شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا و همینطور هماهنگی با وزارت کشور، این هفته، سوم بهمن ماه، در همه شهرستان‌های فارس نماز عبادی سیاسی جمعه اقامه خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس خاطرنشان کرد: بنابراین نماز جمعه این هفته در ۷۶ شهر از جمله شهر شیراز، با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اقامه می‌شود.

کد مطلب 5127447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها