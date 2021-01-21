به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، اظهار داشت: طبق اعلام کتبی ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا، ۲۸ شهرستان استان در وضعیت آبی و ۸ شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

او افزود: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بین شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا و همینطور هماهنگی با وزارت کشور، این هفته، سوم بهمن ماه، در همه شهرستان‌های فارس نماز عبادی سیاسی جمعه اقامه خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس خاطرنشان کرد: بنابراین نماز جمعه این هفته در ۷۶ شهر از جمله شهر شیراز، با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اقامه می‌شود.