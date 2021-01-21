کلاهبرداری میلیاردی با ترفند خرید خودرو در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی گفت: در مراجعه فردی به مأموران کلانتری ۱۱ بابل مبنی بر کلاهبرداری یکصد میلیون ریالی از وی با وعده فروش خودرو، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.



وی، تصریح کرد: کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس در تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه دریافتند، متهم با اتخاذ روش‌های متقلبانه و برپایی شرکتی صوری خود را به عنوان فعال در معاملات خودرویی معرفی و با این ترفند از مردم کلاهبرداری می‌کند.



فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: در ادامه تحقیقات پلیسی متهم که دارای سابقه فرار از زندان نیز بوده است، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.



این مقام انتظامی، در ادامه بیان داشت: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده به کلاهبرداری از ۲۵ نفر از متقاضیان خرید خودرو در سراسر کشور در مجموع به مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.



سردار میرزایی در خاتمه با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، به مردم توصیه کرد: ضمن عدم اعتماد به افراد ناشناس، برای خرید خودرو و هرگونه معاملات تجاری دیگر به سایت‌ها و مراجع معتبر مراجعه کرده و در برخورد با موارد مشکوک موضوع را به مراجعه قضائی و انتظامی اطلاع دهند.