روح "کاسپر" در شبکه دو

به گزارش خبرنگار مهر،"محصول مرگبار" 16 تیر ماه ساعت 23:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم آمریکایی را استن فرگوسن سال 1992 بر مبنایی فیلمنامهای از لئو پور ساخته است. "محصول مرگبار" در ژانر درام و خانوادگی قرار می گیرد و ملورا اسلاور، مارسیا دنجرفیلد، دیوین هیلی و دیوید جنسن در آن بازی کردند. داستان این 90 دقیقه ای درباره چند قاچاقچی قهوه است که محصولی را از کشور اکوادور با هواپیما بارگیری میکنند، غافل از اینکه ...
فیلم سینمایی "کاسپر" 17 تیر ماه ساعت 23:30 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم را براد سیلبرلینگ سال 1995 به مدت 100 دقیقه ساخت. شری استونر و دیینا آلیور بر مبنای شخصیتی خلق شده توسط جوزف اوریولو فیلمنامه این اثر را نوشتند. "کاسپر" در ژانر کمدی، خانوادگی و فانتزی 20 مه سال 1995 در آمریکا اکران شد. موسیقی فیلم را جیمز هورنر ساخته است.
در این فیلم که محصول آمریکا است، کریستینا ریچی، بیل پولمن، بن استاین، کتی موریاتی و اریک آیدل بازی کردهاند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: وارثان خانهای قدیمی از دکتری به نام جیمز هاردی، متخصص مسائل ماوراء الطبیعه دعوت میکنند خانه را از ارواح پاکسازی کند. او با دخترش کت به قصر میرسد. در نخستین برخورد سه روح شرور به نام دیلاق، خپله و بوگندو مزاحم میشوند، اما روح خوبی به نام کاسپر با کت دوست میشود و...
فیلم سینمایی"در غیر این صورت عصبانی میشوم" محصول ایتالیا 18 تیر ماه ساعت 23:30 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم درباره ماجراهایی است که در یک مهدکودک روی می دهد.
فیلم سینمایی "اژدهای لوده" محصول هنگکنگ هم 20 تیر ماه ساعت 23:30 از شبکه دو سیما پخش میشود. وینسنت کوک سال 2003 این فیلم را بر مبنای فیلمنامهای از خودش و پاتریک کونگ جلو دوربین برد. "اژدهای لوده" در ژانر کمدی سال 2003 به مدت 102 دقیقه اکران شد.
در این فیلم کن چنگ، جوی چنگ، رونالد چنگ، جکی چیونگ و چیم سوئی - من به ایفای نقش پرداختند. داستان این فیلم درباره سه پسر لاابالی است که تحت فشار پدرشان به استخدام نیروی پلیس در میآیند و در یک ماموریت موفق میشوند باند تبهکاری را متلاش کنند.
فیلم سینمایی "آوای نقرهای" محصول استرالیا 21 تیر ماه ساعت 24 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. جان تاتولیس این فیلم 93 دقیقه ای را برمبنای فیلمنامهای از الین میچل و جان استیونز در سال 1993 ساخت. در "آوای نقره ای" کارولین گودال، راسل کرو، امیل دامیون، جانی ران و بادی تایسن به ایفای نقش پرداختند. موضوع این فیلم درباره اسبی است که نمی خواهد اسیر افسانه ها شود، برای همین خود را از درهای به پایین پرتاب میکند، ولی ... "آوای نقره ای" در سال 1994 برنده جایزه بهترین فیلم هیئت داوران کودک جشنواره بین المللی فیلم کودک شیکاگو شد.
فیلم سینمایی "یک خواب صد بیداری" هم روز جمعه 22 تیر ماه ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. این فیلم به بهانه سالگرد جنگ 33 روزه لبنان از این شبکه پخش میشود. "یک خواب صد بیداری" با نگاهی جدی به اتفاقات و موضوعات سیاسی آن زمان، از زبان یک کودک لبنانی بیان میشود.
نظر شما