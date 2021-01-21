به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین، جواد حق لطفی با بیان اینکه بارش برف و کولاک ۱۹۲ راه روستایی را در قزوین مسدود کرد اظهار کرد: روستاهای گرفتار در محاصره برف به صورت عمده در بخش‌های الموت، طارم سفلی، تاکستان و کوهین واقع هستند.

وی اضافه کرد: کولاک شدید در حال حاضر در محور قزوین_رشت، قزوین_زنجان، قزوین_بویین‌زهرا و قزوین _همدان ادامه دارد و۳۵۰ راهدار به همراه ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات از شب گذشته همچنان به صورت بی‌وقفه در حال برفروبی و نمکپاشی راه‌های اصلی هستند.

حق‌لطفی ادامه داد: با توجه به تداوم کولاک شدید در راه‌های استان قزوین، بازگشایی راه‌های روستایی بعد از فرونشست کولاک آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با تاکید بر خودداری از سفرهای غیرضروری در این شرایط جوی افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل تماس برقرار و سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.