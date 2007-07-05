29 پروژه عمرانی ورزشی در خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به این که از این تعداد پروژه 19مورد در روستاهای خراسان جنوبی به بهره برداری خواهد رسید افزود: بیش از 24 هزار متر مربع فضای سرپوشیده تا پایان برنامه چهارم دراین استان ایجاد خواهد شد.

جعفر قدیری اظهار داشت: تعداد مربیان، ناجیان، داوران و هیئت‌های ورزشی تا پایان برنامه چهارم افزایش می‌یابد همچنین تا پایان سال 87، اماکن ورزشی برای بانوان خراسان جنوبی به هشت مکان افزایش پیدا می ‌کند.

وی با اشاره به این که 9 پروژه تا پایان امسال با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون تومان به بهره ‌برداری می ‌رسد، خاطرنشان کرد: هم اکنون در هر یک از شهرستان‌های فردوس و بشرویه، یک استخر با اعتبار 450 میلیون تومان در حال ساخت است.

این مسئول همچنین از ساخت چمن مصنوعی تا پایان سال 87 در مجموعه سرحدی بیرجند خبر داد و یادآور شد: در هفته دولت تجربه ساخت سالن‌های چرمی را در یکی از روستاهای بیرجند خواهیم داشت که اعتبار این سالن‌ها 300 میلیون ریال برآورد شده است.



قدیری ادامه داد: سرانه ورزشی هر ورزشکار در خراسان جنوبی در حال حاضر 66سانتی متر مربع است که تا پایان برنامه چهارم توسعه این رقم به 96 سانتی متر مربع افزایش خواهد یافت .

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی اعلام کرد: حدود 9 درصد مردم استان به ورزش همگانی علاقه دارند و برهمین اساس تربیت بدنی در صدد است با ترویج ورزش کوهپیمایی، کوه روی و ورزش صبحگاهی این میزان را به 16 درصد برساند.

قدیری در خصوص ورزش بانوان اظهار داشت: تا پایان سال 88 در هر شهرستان یک سالن ورزشی ویژه بانوان و سه سالن چند منظوره شهرها و روستاهای استان ساخته می ‌شود.