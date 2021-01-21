به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان که با حضور دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، با قدردانی از تلاش، کوشش، ایثار و فداکاری تمامی پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در راستای درمان بیماران و مقابله با ویروس کرونا، عنوان کرد: در استان هرمزگان با وجود فعالیت‌های گسترده اقتصادی و تجاری، همکاری گسترده‌ای از سوی مردم در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری کرونا صورت گرفت.

وی ادامه داد: با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مشارکت خوب خیرین، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف، تجهیزات مورد نیاز برای درمان بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان تامین شد.

استاندار هرمزگان افزود: با وجود شیوع ویروس کرونا، اما بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنایع مستقر در هرمزگان با رعایت پروتکل های بهداشتی، میزان تولید خود را افزایش دادند و پروژه‌های عمرانی متعددی در استان اجرا شد و همچنان در حال اجراست که از جمله آن می توان به بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس و دیگر طرح های بهداشتی و درمانی اشاره کرد.

همتی تصریح کرد: همدلی، همگرایی و هم افزایی بسیار خوبی در راستای مدیریت و کنترل بیماری کرونا در هرمزگان ایجاد شد و همچنان ادامه دارد و محدودیت ها نیز با تلاش دستگاه ها و نیروهای مسئول در این استان به اجرا در آمدند.

وی گفت: کار و تلاش وسیعی در سطح اجتماعی صورت گرفت تا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، بیماری کرونا کنترل و تعداد مبتلایان کاهش یابد و هرمزگان در حال حاضر در وضعیت آبی شیوع این بیماری قرار دارد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به نگرانی هایی که به دلیل افزایش مسافرت‌ها به هرمزگان ایجاد شد، برای اینکه مردم به هرمزگان سفر نکنند، با تصویب ستاد استانی مدیریت بیماری هیچ‌گونه خدماتی به گردشگران در هرمزگان از جمله در پارک ها، بوستان ها و سواحل ارائه نمی‌شود و همچنین انتقال خودروی گردشگران به جزایر کیش و قشم نیز ممنوع است.

همتی اظهار داشت: همچنین ورودی های استان نیز به شدت کنترل خواهد شد و تلاش گسترده خواهیم کرد تا مسافران را نسبت به بازگشت و عدم سفر به این استان تشویق کنیم.

وی اضافه کرد: در زمینه تامین و تولید اقلام بهداشتی همانند ماسک، الکل و مواد ضدعفونی کننده در هرمزگان اقدامات بزرگی صورت گرفت و در حال حاضر به شرایط بسیار خوبی در تولید این محصولات رسیده‌ایم.

استاندار هرمزگان یادآور شد: همچنان توصیه ها و پروتکل های بهداشتی را مورد توجه قرار دهیم تا ویروس کرونا ریشه کن شود.