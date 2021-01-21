محمد مهدی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بارش برف زمستانی که از شامگاه دیروز آغاز شده بود ارتفاعات مناطق کوهستانی را سفید پوش کرده و هم اکنون ارتفاع برف برخی مناطق کوهستانی این شهرستان تا ۸۰ سانتی متر نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه تمام روستای های اشکور رحیم آباد درگیر بارش برف ۸۰ سانتی هستند، افزود: در روستاهای بخش چابکسر شامل دواب، جنگسرا و سایر مناطق کوهستانی برف باریده است.

فرماندار رودسر گفت: راه‌های اصلی اشکور رحیم آباد باز و اکیپ‌های راهداری در تلاش برای بازگشایی راه‌های فرعی هستند.

وی افزود: تاکنون گزارشی از قطعی آب، گاز و سایر مشکلات در این شهرستان دریافت نشده اما قطعی برق را شاهد بودیم که اداره برق درصد رفع این مشکل هستند.