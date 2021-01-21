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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۹

معاون عمرانی استاندار خواستار شد:

ضرورت پایش آلایندگی هوای شهرهای استان یزد در روزهای آینده

ضرورت پایش آلایندگی هوای شهرهای استان یزد در روزهای آینده

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ‌یزد گفت: با توجه به پایداری هوا در روزهای آینده، لازم است شاخص آلایندگی شهرهای استان ‌به صورت منظم پایش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان، ظهر امروز در جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان یزد اظهار داشت: با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر بالا بودن شاخص آلایندگی هوا در چند شهر استان همچنین اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر احتمال پایداری هوا در روزهای آینده جلسه اضطراری آلودگی هوای استان با حضور اعضا تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد با توجه به قرارگیری شاخص آلودگی هوای شهرهای اردکان و میبد در رده حساس برای گروه‌های ناسالم اطلاع رسانی لازم به عموم شهروندان و به ویژه گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان کمتر از ۱۴ سال، زنان باردار و بیماران تنفسی و قلبی انجام شود تا از تردد غیر ضروری در سطح این دو شهر پرهیز کنند.

به گزارش مهر در پایان جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان مقرر شد در دو روز آینده، آلایندگی هوای شهرها توسط اداره کل حفاظت محیط زیست بررسی و در صورت افزایش آلایندگی‌ها و ادامه پایداری هوا به قید فوریت، جلسه کارگروه مجدد برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 5127501

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