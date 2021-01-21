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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۵۲

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۱۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

۱۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

شهرکرد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۱۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، راشد جزایری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در دومین روز از بهمن‌ماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ١٨۵ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۴١ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

وی گفت: طی ٢۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ١٠ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون ٩٠ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵٧ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی گفت: متأسفانه طی ٢۴ ساعت گذشته دو مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش گردید و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ٧٣٧ نفر رسید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: هم اکنون ١٠ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

کد مطلب 5127504

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