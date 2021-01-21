آماده باش و تدابیر امنیتی در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یک منبع امنیتی عراقی در کربلا از آماده باش و تدابیر امنیتی در این استان به دنبال انفجارهای امروز بغداد خبر داد.

این منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای امنیتی به شکل گسترده در استان مقدس کربلا و ورودی های اصلی و مبادی فرعی آن مستقر شده اند.

منبع عراقی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراق در داخل کربلای معلی هم از بیم هرگونه حادثه احتمالی به دنبال انفجارهای بغداد مستقر شده اند.

گفتنی است که بر اثر دو انفجار تروریستی که صبح امروز در میدان الطیران در بغداد رخ داد، بیش از صد نفر کشته و زخمی شدند.