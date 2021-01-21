  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۳۸

پس از انفجارهای بغداد رخ می دهد؛

آماده باش و تدابیر امنیتی در کربلا

آماده باش و تدابیر امنیتی در کربلا

یک منبع امنیتی عراقی در کربلا از آماده باش نیروها و تدابیر امنیتی در این استان به دنبال انفجارهای امروز بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یک منبع امنیتی عراقی در کربلا از آماده باش و تدابیر امنیتی در این استان به دنبال انفجارهای امروز بغداد خبر داد.

این منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای امنیتی به شکل گسترده در استان مقدس کربلا و ورودی های اصلی و مبادی فرعی آن مستقر شده اند.

منبع عراقی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراق در داخل کربلای معلی هم از بیم هرگونه حادثه احتمالی به دنبال انفجارهای بغداد مستقر شده اند.

گفتنی است که بر اثر دو انفجار تروریستی که صبح امروز در میدان الطیران در بغداد رخ داد، بیش از صد نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 5127506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها