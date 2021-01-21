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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۴۸

جانشین فرمانده سپاه لرستان تاکید کرد؛

حمایت سپاه لرستان ازجامعه ورزشی/ایجاد فضاهای ورزشی در مناطق محروم

حمایت سپاه لرستان ازجامعه ورزشی/ایجاد فضاهای ورزشی در مناطق محروم

خرم‌آباد- جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، تاکید کرد: سپاه استان آمادگی لازم برای حمایت از جامعه ورزشی در حوزه‌های مختلف را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله توکلی امروز پنج شنبه در رزمایش ورزش و احسان با تاکید بر اینکه همه ظرفیت‌هایی که در سپاه و بسیج داریم را در اختیار حوزه ورزش قرار خواهیم داد، اظهار داشت: در استان حدود ۹ سالن، ۹ دی و همچنین ۶۴ سالن صالحین و تعداد زیادی بسیجی پای کار برای میدان‌های ورزشی داریم.

وی با بیان اینکه سپاه لرستان تا جایی که توانسته سالن‌ها را برای حوزه ورزش و ورزشکاران استان مهیا کرده است، تصریح کرد: این فضاها در مناطق دور دست و حاشیه شهرها ایجاد شده اند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، گفت: در این راستا آمادگی خود را برای حمایت از ورزش کشتی در استان اعلام می‌کنیم و بسیج ورزشکاران و تربیت بدنی در خدمت جامعه ورزش استان و کشور هستند.

سردار توکلی با تاکید بر اینکه متأسفانه در جهان یک نگاه سیاسی به عرصه ورزش وجود دارد، افزود: ما در این این عرصه به طور حتم ورود پیدا می‌کنیم و حمایت‌های لازم را از ورزشکاران و حوزه ورزش خواهیم داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه ورزش لرستان، بیان داشت: از دیر باز لرستان مهد ورزش کشتی بوده و می‌طلبد که فدراسیون کشتی نگاه بهتری به این استان داشته باشد.

کد مطلب 5127511

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