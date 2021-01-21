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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۵۵

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۱۹۶ واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری پلمب شدند

۱۹۶ واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری پلمب شدند

شهرکرد- رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۹۶ واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری به خاطر بی توجهی به پروتکل های بهداشتی پلمب شدند.

علی رازانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۹۶ واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری پلمب شدند، اظهار داشت: این تعداد واحد صنفی نسبت به رعایت‌های پروتکل‌های بهداشتی بی توجه بوده اند.

وی گفت: بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی مشترک توسط پلیس با نهادهای نظارتی در سطح استان انجام شده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در بازرسی نیروهای انتظامی از واحدهای صنفی به بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی تذکر داده شده است.

وی تاکید کرد: ۸۹۸ خودرو متخلف در چهارمحال و بختیاری جریمه یک میلیون تومانی شدند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یک هزار و ۶۰۰ خودرو نیز در چهارمحال و بختیاری جریمه ۵۰۰ هزار تومانی شدند.

کد مطلب 5127512

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