به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه فرهنگی هنری برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: بر همه سازمان‌ها و ادارات و نهادهای فرهنگی لازم است، هم افزایی جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری ایام الله باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی در شیراز و فارس را با همدلی‌های لازم انجام دهند تا برنامه‌هایی در خور شأن انقلاب شکوهمندمان با شعار «انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار» در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان ادارات و سازمان‌ها برای هم افزایی جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری ایام الله باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی در شیراز و فارس با حوزه فرهنگ و هنر تمام همراهی و همدلی‌های لازم را انجام بدهند تا برنامه‌هایی در خور شأن انقلاب و به ویژه شیراز سومین حرم اهل البیت علیهم السلام و پایتخت کتاب ایران انجام پذیر، گفت: در انتهای قرن ۱۳۰۰ امیدوار هستیم که با همراهی و همدلی، دهه فجر امسال متفاوت‌تر از تمام سال‌های گذشته برپا گردد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: تلاش بر این باشد تا در حوزه فضای مجازی بیشترین و با کیفیت ترین و ویژه‌ترین برنامه‌ها را با امیدآفرینی بیش از پیش انجام دهیم و تمام داشته‌هایمان متفاوت‌تر از تمام برنامه‌های گذشته در جشن انقلاب پرداخت کنیم و هم به نسل بعدی برسانیم تا همه افراد جامعه در آرامش و آسایش لازم در این ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در حوزه‌های فرهنگ ادب و هنر به خوبی به آن پرداخته شود و کارگروه فضای مجازی نیز تشکیل می‌شود و به دلیل اینکه ظرفیت فضای مجازی برای بحث تبادل نظر و حضور دستگاه‌ها و اعلام برنامه‌ها لازم است، این گفت و گو در فضای مجازی اتفاق خواهد افتاد.

سهرابی ادامه داد: حمایت تمام دستگاه‌ها در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس باید به سمتی برود که برنامه‌ها رنگ و بوی مردمی در دهه انقلاب پیدا کنند و شیراز و شهرستان‌ها و به ویژه نسل جوان و مردم خوش فکر و مردم اندیشمند و مردم صبور و شریف شیراز و فارس را برای هرچه بهتر برگزار شدن در کنار مردم به سرانجام برسانید و بسیار مهم است که در برنامه‌ها، امیدآفرینی به جامعه و توجه به جنگ نرمی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران هست را اهمیت داده و با تمام قوا در کنار هم با برنامه‌های فرهنگی هنری که در این مسیر را اجرای نمائیم.

سهرابی در پایان گفت: رسانه‌های برخط و مکتوب، خبرگزاری‌ها و مطبوعات و به ویژه قرارگاه‌های رسانه‌ای که در اختیار داریم و تمام کانال‌هایی که می‌توان از طریق آن اطلاع‌رسانی کرد را دوشادوش صدا و سیمای مرکز فارس در مسیر همدلی برای اعلام برنامه‌ها در نظر بگیریم.

فعالیت بانوان در برنامه‌های دهه فجر دیده شود

محمد رضا غلام پور نماینده جهاد دانشگاهی نیز در این نشست بیان کرد: نشست‌های تخصصی در حوزه بانوان که متفاوت‌تر از سال‌های گذشته با حضور بانوان فعال است، نشست‌های دانشجویی و مناظره در مباحث علمی فرهنگی اجتماعی، نشست‌های تخصصی بحث بانوان قرآنی نمایشگاه مجازی تصویر انقلاب و همچنین فعالیت‌های قرآنی و مسابقاتی در سوره والفجر در دستاوردهایی که برای مردم ایجاد کرده در سطح استان اجرا خواهد شد.

کوروش مسعود منش از صدا و سیمای فارس گفت: برنامه‌های امسال در قالب تولیدات دفاعی از دستاوردها و رویکردهای انقلاب و تولید محتوا و جریان‌سازی برگزار خواهد شد تا اهمیت و جایگاه تمام فعالیت‌های ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را مقایسه کند و در زمینه‌های مختلف فرهنگی ادبی سیاسی اجتماعی و همچنین در تمام برنامه‌های لازم در حوزه‌های مختلف با حضور بزرگان و مسئولان تمام برنامه‌ها را انعکاس دهد و همچنین عکس نوشته‌هایی در حوزه انقلاب و همچنین برنامه‌های رادیویی و تهیه گزارش‌های خبری از فعالیت‌های این ایام و همچنین برنامه‌های قابل انتشار در فضای مجازی و حوزه انقلاب و رسانه را در دستور کار داریم.

مجید میکائیلی از بسیج هنرمندان نیز بیان داشت: در ایام الله انقلاب در سطح استان با رویکرد تولید محتوی آثاری را در دست اجرا و برنامه‌های مشترکی خواهد داشت که ۱۸۰ برنامه تعیین شده که با برپایی کارهای و رویکردهای ۱۰ انجمن هدایت خواهد شد و همچنین اختتامیه‌های چهار جشنواره را در دهه فجر، افتتاح گالری خیابانی، دیدار با خانواده شهدا، بداهه کاری دختران هنرمند و عصر فاطمی را داریم و همچنین اولین مسابقه کتاب مادران و فرزندان دیدار خانواده‌های شهید شهر، نشست صمیمی مدیران با خانواده هنرمندان شهید استان، مسابقه ویژه بانوان ۱۵ برنامه در روز زن، گلریزان آزادسازی زندانیان با دعوت از هنرمندان و مسئولین کشوری و همچنین نصب تصویر شهدا سلامت به صورت فرش دستباف شده در بیمارستانها، نیز از این جمله هستند.

زهرا قائدیان نماینده آموزش و پرورش گفت: کارگروه فرهنگی دانش‌آموزان آموزش و پرورش در نواحی و مناطق آماده هستند برای اینکه تمام توانشان و تولید محتوا را برنامه ریزی و اجرا کنند و نواختن زنگ انقلاب در دوازدهم بهمن ماه همزمان با ورود امام را خواهیم داشت و همچنین تمام برنامه‌ها از کانال‌های شبکه شاد و مسابقات پخش می‌شود، و همچنین برنامه‌های ویژه معلمان هنرمند و ۲۲ برنامه در نگارخانه را افتتاح خواهیم کرد.

غلامرضا مالک زاده نیز با پیشنهاد اینکه برای انعکاس خبری از فضای مجازی استفاده لازم شود، پیشنهاد داد تا معلمان بازنشسته و هنرمندان و بزرگانی که زبان انقلاب و خاطرات انقلاب و رویدادهای انقلاب را در زمان خودشان در سال‌های انقلاب در حافظه دارند، برای دانش آموزان و مردم و اقشار مختلف جامعه توضیح بدهند و در مقاطع زمانی مختلف در استان این فعالیت اتفاق بیافتد و آن روزگار و سرگذشت را روایت کنند و اعلام داشت که خبرگزاری ایرنا تمام فعالیت‌ها را در این ایام با کمال افتخار انعکاس خواهد داد.

ترویج کتاب خوانی با دستاوردهای انقلاب

حسن دهقان از معاونت فرهنگی شهرداری برنامه‌های شاخص خود ویژه این ایام را اعلام کرد و گفت: پروژه شهر کتاب در بلوار شهید کسایی در پایتخت کتاب ایران، نام گذاری یکی از بوستان‌های شهر در فرهنگ شهر به نام بوستان کتاب و توجه به محوریت کتاب و کتابخوانی در ایام ایام الله انقلاب اسلامی را داریم تا دستاوردهای انقلاب در کتاب و با کتاب و کتابخوانی ترویج پیدا کند. عکس‌های انقلاب ۱۳۵۷ با گرایش‌های اجتماعی در تبلیغات شهری اکران می‌شود، برنامه طنین حماسه و همچنین تئاتر پرده پولادی برای ارائه حماسه انقلاب به صورت آنلاین پخش خواهد شد، شعارها و دست نوشته‌ها و تصاویری که کنشگرهای اجتماعی و مردم در دیوارهای شهر در ایام انقلاب به آن پرداختند و در کوچه پس کوچه‌های شهر به چشم می‌خورد به نمایش گذاشته می‌شوند، یادواره بانوان شهید مستند و اولین بانوی شهید استان فارس، و گروه سرود و اجرای آن در گلزار شهدا را برگزار می‌کنیم.

مهدی پارسایی نماینده حوزه هنری، مجله اینترنتی روزشمار انقلاب در دهه فجر و ۶ کلیپ ویژه گرامیداشت شهدا، عکس‌های انقلاب ۵۷ در فضای مجازی در قالب آلبوم و چلچله خانی با مضامین انقلاب را به عنوان برنامه‌های آن مرکز ارائه داشت.

محمد سمیعی از کتابخانه های عمومی به وجود آوردن فضای کتاب و کتابخوانی در ایام فجر، افتتاح کتابخانه ها و کارگاه‌های مشاوره‌ای، محفل اولین عصر شعر انقلاب، نمایشگاه کتاب مجازی، ۱۷ محفل ادبی، رونمایی و نقد کتاب، نمایشگاه روزنامه‌های انقلاب را اعلام داشت.

رضا جاویدی نماینده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تشکیل کارگروه فرهنگ و هنر در ادیان توحیدی و همچنین کارگروه سازمان‌ها و نهادها در سالگرد انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم که تمام فعالیت‌ها با بالندگی و اقتداری کامل برگزار شود و با روزشمار انقلاب مروری بر آنچه گذشته است را به رخ بکشیم و همچنین توجه به کارگروه‌ها و استفاده از فضای مجازی برای شادی و امید آفرینی و دیدار با خانواده شهدای هنرمند و مشارکت در تمام برنامه‌ها را خواهیم داشت.

مهدی امیدبخش معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز بر شهروند محور شدن برنامه‌های تاکید کرد و گفت: امیدواریم در این ایام باشکوه انقلاب، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز در راستای دلاور مردی‌های جان برکفان برنامه ریزی و اجرا شود.

در پایان این نشست بهروز مرامی معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با تاکید بر ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هنری با اجرا در فضای مجازی و توانایی جذب حداکثری گفت: مدافعان سلامت و کادر پزشکی در پیروزی انقلاب بسیار نقش داشته و این را در برنامه و دستور کار داریم و برنامه‌های مشارکتی نیز در جلسه آینده بحث و بررسی خواهد شد و امیدواریم اعضا تلاش کنند تا از برگزاری برنامه‌های تکراری جلوگیری شود.