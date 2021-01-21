ایلام از موفق ترین استان های کشور در جذب بودجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونین در استانداری ایلام اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند به عنوان پایه برای چند سال بعدی در مورد تاکید و توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: از این رو با اشراف و اطلاع از اهمیت موضوع از آغاز سال ۹۹ تاکنون با جدیت این مهم را دنبال کرده‌ایم و خوشبختانه نتایج بسیار خوب و کم نظیری به دست آمده است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه عملکرد بودجه ۱۴۰۰ استان قابل دفاع است، عنوان کرد: آنچه که دست مسئولان استان بوده است در چند سال اخیر تلاش داشته با تعامل و همکاری بسیار خوب با مسئولان سازمان برنامه بودجه و با گسیل ساختن مدیران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، سهم استان ایلام از بودجه کشور را نه بر اساس جمعیت کم آن بلکه بر اساس محرومیت و ظرفیت‌هایی که در این استان وجود دارد اختصاص داده شود.

افتتاح و کلنگ زنی طرح‌ها به صورت ویدئو کنفرانس باشد

وی افزود: امروز شاهد نتایج بسیار خوبی در این زمینه هستیم به طوری که استان ایلام در این سال‌ها از موفق ترین استان‌های کشور در جذب بودجه بوده است و اینجا لازم است از همه مدیران و مسئولان درگیر در کار به ویژه سازمان برنامه و بودجه استان و کشور صمیمانه تقدیر و تشکر داشته باشم.

سلیمانی دشتکی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر بر اطلاع‌رسانی شایسته و گسترده عملکرد نظام و دولت در استان تاکید کرد و گفت: در سال پایانی دولت قرار داریم و این فرصت مغتنمی است که در دهه مبارک فجر مسئولان به طرز شایسته ای عملکرد نظام و دولت را از طرق مختلف از جمله حضور در صدا و سیما، رسانه‌ها و نشست‌های خبری اطلاع رسانی کنند.

وی با تاکید بر این مطلب که این حق مردم است که از بیلان کاری و عملکرد مسئولان اطلاع داشته باشند، گفت: در این مدت در حوزه‌های مختلف کارها و خدمات شایانی انجام شده است که همه عملکرد نظام است و دهه مبارکه فجر نیز یک فرصت مناسب برای ارائه این گزارشات به مردم است.

وی افزود: در ارتباط با افتتاح و کلنگ زنی طرح‌ها و پروژه‌های این ایام نیز به خاطر شرایط کرونا این برنامه‌ها به شکل متمرکز و در مرکز استان و به صورت ویدئو کنفرانس انجام خواهد گردید.