تراز مثبت ۵۷ میلیارد دلاری بازرگانی در شرایط تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله حسینی‌بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وجود همه مشکلات در ۲۹ رشته صنعتی رشد تولید از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد را داشتیم و در برخی اقلام حتی رشد تولید بیش از ۴۰۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به خروج شرکت‌های خارجی از حوزه لوازم خانگی پس از تحریم‌ها، گفت: علی‌رغم این خروج اما در حوزه لوازم خانگی رشد تولید به وجود آمده است و پیشرفت‌های خوبی داشتیم به طوری که حتی با بازگشت این شرکت‌ها نیز آماده رقابت و تولید محصول با کیفیت خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد نیاز در تولید لوازم خانگی در کشور تولید می‌شود که این شاخص قبل از تحریم‌ها حدود ۳۰ درصد بوده است گفت: در حوزه فولاد رشد ۱۰ درصدی، در حوزه فلزات رنگین رشد تولید ۱۲ درصدی و در حوزه خودرو رشد تولید ۲۸ درصدی داشتیم.

وی افزود: سیاست وزارت صمت فراوانی عرضه کالا است که صدور ابلاغیه‌های جدید صادراتی در این حوزه کمک شایانی کرده است.

رزم حسینی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا خردادماه امسال گفت: بر اساس اقدامات انجام شده کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو داخلی و کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودرو خارجی را مشاهده کرده‌ایم.

وی با اشاره محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای کشور به وجود آورده گفت: تراز بازرگانی در حوزه واردات و صادرات در ۹ ماهه اخیر ۵۷ میلیارد دلار بوده است.