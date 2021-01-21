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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۶

وزیر صمت مطرح کرد

تراز مثبت ۵۷ میلیارد دلاری بازرگانی در شرایط تحریم

تراز مثبت ۵۷ میلیارد دلاری بازرگانی در شرایط تحریم

قم- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای کشور به وجود آورده است، گفت: تراز بازرگانی در حوزه واردات و صادرات در ۹ ماهه اخیر ۵۷ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله حسینی‌بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وجود همه مشکلات در ۲۹ رشته صنعتی رشد تولید از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد را داشتیم و در برخی اقلام حتی رشد تولید بیش از ۴۰۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به خروج شرکت‌های خارجی از حوزه لوازم خانگی پس از تحریم‌ها، گفت: علی‌رغم این خروج اما در حوزه لوازم خانگی رشد تولید به وجود آمده است و پیشرفت‌های خوبی داشتیم به طوری که حتی با بازگشت این شرکت‌ها نیز آماده رقابت و تولید محصول با کیفیت خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد نیاز در تولید لوازم خانگی در کشور تولید می‌شود که این شاخص قبل از تحریم‌ها حدود ۳۰ درصد بوده است گفت: در حوزه فولاد رشد ۱۰ درصدی، در حوزه فلزات رنگین رشد تولید ۱۲ درصدی و در حوزه خودرو رشد تولید ۲۸ درصدی داشتیم.

وی افزود: سیاست وزارت صمت فراوانی عرضه کالا است که صدور ابلاغیه‌های جدید صادراتی در این حوزه کمک شایانی کرده است.

رزم حسینی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا خردادماه امسال گفت: بر اساس اقدامات انجام شده کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو داخلی و کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودرو خارجی را مشاهده کرده‌ایم.

وی با اشاره محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای کشور به وجود آورده گفت: تراز بازرگانی در حوزه واردات و صادرات در ۹ ماهه اخیر ۵۷ میلیارد دلار بوده است.

کد مطلب 5127538

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      در صورت لغو تحریم نیز صرفه جویی ارزی و محدودیت واردات را ادامه دهیم تا ذخایر ارزی را به حداکثر برسانیم، واردات فقط تا حدی باشد که به دشمن قراره امتیاز اقتصادی برای لغو تحریم دهیم و آن هم تا میشود در مذاکرات محدود کنیم تا واردات افزایش ناگهانی نداشته باشد و تولیدی که در دوران تحریم رشد کرد راکد نشود

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