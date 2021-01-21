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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

۱۱۰ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند/ عادی انگاری نکنیم

۱۱۰ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند/ عادی انگاری نکنیم

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت یک بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: اکنون ۱۱۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی ظهر امروز در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی به تشریح وضعیت کرونا در استان پرداخت و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه یک نفر از هم استانی‌هایمان را بر اثر ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ از دست دادیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از بستری ۱۶ بیمار جدید در این مدت خبر داد.

وی افزود: اکنون ۱۱۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

هاشمی تصریح کرد: هر چند آمار مبتلایان به کووید ۱۹ طی روزهای گذشته کاهش یافته اما این به معنای عادی انگاری شرایط نیست زیرا در صورتی که باز هم شرایط را عادی فرض کنیم شیوع کرونا گسترش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: مردم همچنان نسبت به استفاده از ماسک تاکید داشته باشند و از حضور در تجمع‌ها و دورهمی های خانوادگی پرهیز کنند.

کد مطلب 5127542

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