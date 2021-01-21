خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- اسمام حمودی: طوفان و تند باد از صبح امروز استان کرمان را فرا گرفته است و موجب بروز مشکلاتی برای مردم این استان شده است، این در حالیست که به دلیل شدت باد و وجود کانون‌های بیابانی در جنوب و شرق استان کرمان گزارش‌های اولیه از طوفان شن در مناطق جمعیتی اطراف باتلاق جازموریان و کویر ریگان حکایت دارد.

بیشترین مشکل در شهرستان ریگان و فهرج گزارش شده است و به دلیل افزایش آلودگی هوا و کاهش دید افقی مردم خانه نشین شده‌اند.

رفت و آمد در جاده اصلی کرمان به سمت سیستان و بلوچستان و به خصوص چابهار به سختی انجام می‌شود.

آلودگی هوا ۲۰ برابر حد مجاز است

دید افقی کاهش یافته و شدت شن گرفتگی جاده‌ها موجب شده دسترسی به روستاهای شهرستان ریگان به سختی انجام شود. شن گرفتگی کانالهای آب مزارع و باغ‌ها، معابر عمومی، راه‌ها و خانه‌های مردم بر مشکلات افزوده است و سرعت باد با نزدیک شدن به غروب آفتاب بیشتر می‌شود.

میزان آلایندگی هوا در گزارش‌های اولیه ۲۰ برابر حد مجاز گزارش شده است و تعدادی از مردم به دلیل مشکلات تنفسی به مرکز اورژانس شهر ریگان مراجعه کرده‌اند.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر می‌گوید: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی امروز و فردا (جمعه در اکثر مناطق استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش احتمالی گرد و خاک پدیده غالب جوی خواهد بود.

طوفان شن در استان کرمان ادامه دارد

حمیده حبیبی، افزود: ضمن اینکه در جنوب شرق استان خصوصاً منطقه زهکلوت، وزش باد و گردو خاک تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بنابراین کاهش کیفیت هوا، کاهش میزان دید افقی و احتمال اختلال تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان کرمان به استان‌های همجوار محتمل می‌باشد. همچنین از امشب کاهش محسوس دما در استان آغاز و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت. احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات زراعی و باغی خصوصاً در جنوب استان دور از انتظار نیست.

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات امروز این شهرستان گفت: از نیمه شب گذشته طوفان شدید در شهرستان ریگان شروع شده است و به دلیل وجود کویر لوت اکثر مناطق شهرستان درگیر طوفان و ریزگردها شده است.

ستاد بحران شهرستان تشکیل شد / ‏‬ کاهش شدید دید افقی

امین باقری افزود: ستاد بحران در شهرستان تشکیل شده و امداد رسانی به در راه ماندگان و مردم شهرستان در حال انجام است و از مسافران می‌خواهیم به دلیل شدت طوفان و تا پایان تند باد در سفر خودداری کنند.

وی ادامه داد: شدت طوفان در حال افزایش است و دید افقی نیز به شدت کاهش یافته است به طوری که تا کنون بیش از ۳۰ خودرو در جاده ریگان به چابهار در شن گرفتار شده‌اند و سرنشینان آنها در مکان‌های امن اسکان یافته‌اند.

شدت طوفان در حال افزایش است و دید افقی نیز به شدت کاهش یافته است به طوری که تا کنون بیش از ۳۰ خودرو در جاده ریگان به چابهار در شن گرفتار شده‌اند و در مکان‌های امن اسکان یافته‌اند

فرماندار ریگان گفت: به دلیل آلودگی بالای هوا ۲۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند به همین دلیل از ساکنان شهرستان ریگان می‌خواهیم تا اطلاع ثانوی از منزل خارج نشوند.

وی گفت: کودکان، سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی باید احتیاط بیشتر انجام دهند.

وی همچنین از شن گرفتگی راه‌های روستایی خبر داد و بیان کرد: ۱۰۰ روستا در محاصره قرار گرفته است و دسترسی به این روستاها غیر ممکن شده است.

فرماندار ریگان ادامه داد: همه دستگاه‌های امدادی در آماده باش قرار دارند و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا فردا ادامه خواهد داشت.

شرق کرمان کانون ریزگردها در کشور است

مدیرکل محیط زیست استان کرمان در گفتگو با مهر، ریگان را یکی از کانون‌های اصلی بروز ریزگردها در کشور اعلام کرد و افزود: این منطقه به دلیل وجود کویر لوت، کاهش رطوبت و تغییرات اقلیمی به کانون ریزگردها در استان کرمان تبدیل شده است.

ریگان به دلیل وجود کویر لوت، کاهش رطوبت و تغییرات اقلیمی به کانون ریزگردها در استان کرمان تبدیل شده است

مرجان شاکری افزود: خشکسالی یکی از دلایل اصلی افزایش کانون‌های شنی در شهرستان ریگان است در منطقه جازموریان نیز به دلیل خشک شدن این باتلاق و بستر خشک منطقه مستعد بروز طوفان شن و ریزگرد است.

وی تصریح کرد: حل مشکل ریزگردها در شرق استان کرمان به همت مدیران در سطح استان و ملی نیاز دارد.

هم اکنون وزش باد شدید در استان کرمان ادامه دارد و شدت وزش باد در شرق و جنوب استان بیشتر است.