شرایط مهرداد میناوند بسیار وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هاشمیان عضو تیم پزشکی معالج مهرداد میناوند در مورد آخرین وضعیت او گفت: میناوند به کما نرفته است بلکه در شرایط بد ریوی و زجر تنفسی ناشی از یک کرونای شدید قرار دارد. از دستگاه تنفسی تهاجمی برای او استفاده می‌کنیم. به همراه تیم دکتر لطفی کارهای تهاجمی را آغاز کرده‌ایم. شرایط او از صبح بهتر شده است اما مشکل ریوی همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: همه پروتکل‌های استاندارد دنیا برای میناوند انجام می‌شود، او از قهرمانان کشور است و همه تلاشمان برای بهبودی او است. همانطور که برای سایر بیماران کرونایی انجام داده‌ایم و از شرایط آلودگی آی. سی.یو نترسیدیم برای میناوند هم همان کارها را انجام می‌دهیم.

دکتر هاشمیان تاکید کرد: شرایط میناوند بسیار وخیم است. در واقع شرایط لحظه‌ای پیش می‌رود. کارهای استاندارد را انجام می‌دهیم. بسیار مهم است که لحظه به لحظه حال او بدتر نشود. امیدواریم خدا شرایط بهتری را حاصل کند.

وی با توصیه به مردم گفت: شرایط کرونا همچنان در کشور وجود دارد، نمونه آن آقای میناوند. باید مراقب باشیم، انتقال ویروس جدی است، افرادی که تصور می‌کنند شرایط خوبی دارند ممکن است بدتر شوند و کارشان به دستگاه‌های تهاجمی تنفس کشیده شود باید مراقب باشیم تا اواسط بهمن ماه که واکسیناسیون در کشور آغاز می‌شود.