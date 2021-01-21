بیانیه باشگاه ذوب آهن علیه کمیته داوران/ دست از سر ما بردارید!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه‌ای به شدت از تصمیمات داوران و کمیته داوران علیه تیم فوتبال این باشگاه انتقاد کرد.

متن بیانیه باشگاه ذوب آهن به این شرح است:

«روز قیامت که بود داوری

شرم نداری که چه عذر آوری

بار دیگر شاهد بودیم که چگونه سر تیم مظلوم ذوب آهن را در برابر دیدگان همه هواداران غیور، مردم اصفهان و ایران بریدند! به استی آقایان مسئول، وقت آن نشده که فرصت را به جوانترها بدهید و کمی خود در منزل بنشینید و آشی را که برای تیم‌ها از جمله ذوب آهن پخته‌اید را تماشا کنید؟! جواب این همه هوادار عاشق و زجر کشیده، از تصمیمات و اشتباهات فاحش داوری، را چگونه می‌دهید؟!

اگر می‌خواهید بیکار نباشید ما هم پیشنهاد می‌دهیم شما را به عنوان مدرس داوری در دیگر کشورها به کار بگیرند تا حداقل در لیگ ایران هم نباشید.

مسئولین کمیته داوران! اگر به ذوب آهن کمک نمی‌کنید حداقل دست از سر این تیم بردارید، ما هیچ گناهی نکرده‌ایم جز اینکه خواسته‌ایم به ورزش کشور و جوانان این مرز و بوم کمک کنیم.

اشتباه کردید: لطفاً مسابقات را از این پس به جای ۶ داور با ۹ داور برگزار کنید. داور وسط، داورهای خط، داور چهارم، داورهای پشت دروازه، داور از روی هوا، داور ناظر بر ناظر داوری، داور ناظر بر چیدمان رئیس کمیته داوران و یک سخنگوی داوری هم برای بعد از مسابقات برای گفتن یک متن عذرخواهی و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داوری.

اینگونه نیازی هم به هزینه‌های زیاد برای نصب VAR نمی‌باشد. مدلی جدید و قابل ارائه به سایر لیگ‌های معتبر دنیا. اگر کسی نیست که پاسخ ناداوری‌های انجام شده در حق ذوب آهن را بدهد تا جایی دیگر برویم و…»