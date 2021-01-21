گوشی های همراه مسافران در فرودگاه امام، ثبت گمرک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حمیدرضا دهقانی‌نیا پیش از ظهر امروز در گفتگوی زنده شبکه خبر با اعلام این خبر افزود: در رویه جدید، تمامی مسافرانی که وارد کشور می‌شوند باید نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و همچنین ثبت تجهیزات تلفن همراه در سامانه گمرک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از فرودگاه‌ها همچون فرودگاه امام خمینی (ره) زیرساخت بارکدخوان جهت ثبت اطلاعات هویتی و اطلاعات تجهیزات همراه مسافر فراهم شده است گفت: با استفاده از این زیرساخت، مسافران می‌توانند اطلاعات هویتی و تجهیزات خود را از طریق بارکدخوان به سیستم منتقل کنند.

دهقانی‌نیا همچنین گفت: هر مسافر در سال فقط حق واردات یک تلفن همراه را دارد.

وی با بیان اینکه افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه می‌کنند، ۳۰ روز فرصت دارند تا روند ثبت را تکمیل کنند، افزود: این افراد باید در فرصت سی روزه با خرید سیم کارت و مراجعه به سایت گمرکی و پرداخت حقوق گمرکی به سامانه همتا مراجعه کرده و پس از دریافت کد فعال سازی از تجهیزات خود استفاده کنند.

دهقانی نیا درباره دلایل اعمال تغییر در ضوابط واردات تلفن همراه مسافری گفت: در گذشته مسافرین ورودی حتماً می‌بایست از سیم کارت داخلی استفاده می‌کردند، اما از تاریخ اول دی‌ماه این ضرورت به بعد از ورود اطلاعات در محوطه گمرک منتقل شد و پس از آن مسافرین یک ماه فرصت داشتند تا نسبت به خرید سیم کارت و ورود به سامانه گمرک و پرداخت عوارض ورودی و دریافت کد فعال سازی از سامانه همتا اقدام کنند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه مسافران پس از ورود به کشور از طریق کد دستوری اعلام شده نیز می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند گفت: چون پیش از این سو استفاده‌هایی از اطلاعات مسافرین برای واردات تلفن همراه صورت گرفته بود که منتج به تشکیل پرونده برای آن مسافرین شده بود، این ضوابط جدید با همکاری دوستانمان در وزارت صمت و گمرک عملیاتی شد.

دهقانی‌نیا افزود: طبق بند چ قانون مبارزه با قاچاق کالا، افرادی که از رویه‌های مسافری سو استفاده کنند به طوری که مصداق واردات کالای تجاری از آن برداشت شود، این موضوع به عنوان قاچاق لحاظ شده و با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسافران حتماً باید بر اساس رویه جدید اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند، در این صورت موضوع منجر به تشکیل پرونده و قطع تجهیزات تلفن همراه وارد شده خواهد شد.