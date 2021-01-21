‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدرضا پور رضایی در گفتگو با برنامه زنده شبکه خبر افزود: حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده‌اند که سود سهام آنان از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بعد از برگزاری مجامع پرداخت می‌شود و الزامی برای ثبت نام در سامانه سجام وجود ندارد.

مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیش رو داریم، سهامداران عدالت در صورتی که در سامانه سجام ثبت نام کنند، می‌توانند از مزایایی مانند شرکت در مجمع و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.