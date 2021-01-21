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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۰۷

برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به ثبت‌نام در سجام نیست

برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به ثبت‌نام در سجام نیست

مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: برای برخورداری از سود سهام عدالت، الزامی به ثبت نام در سامانه سجام نیست.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدرضا پور رضایی در گفتگو با برنامه زنده شبکه خبر افزود: حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده‌اند که سود سهام آنان از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بعد از برگزاری مجامع پرداخت می‌شود و الزامی برای ثبت نام در سامانه سجام وجود ندارد.

مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیش رو داریم، سهامداران عدالت در صورتی که در سامانه سجام ثبت نام کنند، می‌توانند از مزایایی مانند شرکت در مجمع و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.

کد مطلب 5127621

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
      2 0
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      اخه اگه ربطی به ریختن سود نداشت پس چرا بااین وضع اقتصد مردم یه حوری بیان کردن که اگه ثبت نام سجام صورت نگیره سود تعلق نمیگیره واقعا از خدا ترسی ندارین
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
      1 0
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      اقا یکی میگه لازم هس حتما باید سجام ثبت نام بشه ای اینجا میگه لازم نیست واقعا مردم بلاتکلیف شدن .اخرچکار باید کرد .صد تومن سود سالانه میدن الان ک بیشترش باید خرج کنه برا سجام.شدن گفتن برا واریز سود لازم نیست برا شرکت در مجمع لازم هس اخه من روستایی یعنی اگ سجامی بشم میرم ت هیات مدیره اظهار نظر میکنم
    • US ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      0 0
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      توربخدا رسیدگی کنید شش ماهه منتظر ویرایش سهام عدالت از مستقیم به غیر مستقیم هستیم ولی خبر نیست بخدا ما چه از بورس سر درمیاریم که مدیریت کنیم خواهش میکنم امکانات لازم فراهم بشه تا ماهم سهاممون روبدیم به شرکت های استانی ماروستایی های بدبخت بخاطر نداشتن دانش کافی درشیوه مدیریت دچار مشکل خوردیم خوامیکنم
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
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      یه روزمیگین لازمه یه روزمیگن لازم نیست ببینیندبرای100هزارتومان پول چه مسخره بازی دراوردین ماشرایط ثبت نام رونداریم اون سودهم بخوره توسرتون
    • ناشناس IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      1 0
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      دولت می خوات مردم را سر کیسه کنه
    • سعید IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      0 1
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      کدام سود من که چیزی ندیدم این هم برای سرگرمی مردم قبل عید .همینطوری بازی یمان میدهند که سرمان گرم باشد فوران نکنیم از گشنگی والله از زور فقر خون همدیگر را داریم میمکییم ....خدا من چه کناهی کردم که در اراک ودر ایران به دنیا آمدم تا کی حسرت وفقر تاکی شرمنده زنو بچه بودن تا کی دوندگی و درجا زدن تاکی خ

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