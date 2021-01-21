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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۰۰

عصر پنج‌شنبه؛

وزش باد با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت دامغان و شاهرود را در نوردید

وزش باد با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت دامغان و شاهرود را در نوردید

سمنان- وزش باد با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت در دامغان و شاهرود ضمن کاهش میدان دید، باعث اختلال در رفت و آمد مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به‌پیش بینی‌های هواشناسی برای ایام پایانی هفته از صبح امروز شاهد بارش برف در نواحی شمالی و ارتفاعات استان سمنان هستیم و از عصر امروز نیز وزش باد با سرعت ۱۰۸ کیلومتر در دامغان و شاهرود آغازشده که خوشبختانه طوفان خسارت مالی و جانی نداشته است اما درعین‌حال مردم باید از پارک کردن خودرو زیر درخت و خانه‌های در حال ساخت و سفرهای غیرضروری بدون زنجیر چرخ و تجهیزات گرمایشی پرهیز کنند.

این در حالی است که بارش شدید برف در منطقه فولاد محله را شاهد هستیم و روستاهای کالپوش، محور شهمیرزاد به روستای فولادمحله و محور شهمیرزاد به روستای چاشم، محورهای شمالی شهرستان دامغان به دلیل برف و کولاک هم اکنون تا اطلاع بعدی مسدود است.

هم اکنون تردد در محور گردنه آهوان در مسیر دامغان- سمنان فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

محور شاهرود-آزادشهر بعد از سه راه اولنگ نیز به‌علت کولاک و کاهش دید تا اطلاع ثانوی مسدود است.

لازم به ذکر است که نیروهای راهداری و پلیس راهور برای ارائه خدمات به عموم مردم و مسافران در جاده‌های مواصلاتی استان سمنان مستقر هستند.

کد مطلب 5127633

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    نظرات

    • متین IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ما دیشب شاهرود بودیم طوفان خیلی شدید بود

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