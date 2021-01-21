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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۰۴

نماینده ولی فقیه در مازندران:

نواب صفوی روحیه استکبارستیزی را در جامعه نهادینه کرد

نواب صفوی روحیه استکبارستیزی را در جامعه نهادینه کرد

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نواب صفوی گفت: شهید نواب صفوی روحیه استکبار ستیزی را در جامعه نهادینه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در یادواره مجازی شهدای فداییان اسلام با بیان اینکه چالش و سازش با استکبار هزینه دارد ولی سازش داری هزینه بیشتری است، گفت: شهید نواب صفوی دنبال حاکمیت دین بوده است.

وی با بیان اینکه شهید نواب صفوی امروز اگر بود با استکبار جهانی کنار نمی‌آمد، گفت: وی در راستای تقویت وحدت تلاش می‌کرد.

وی با اظهار اینکه شهید نواب صفوی بر اصل اسلام نظام کامی است، نبود تضاد بین اسلام و وطنخواهی و اتحاد جهان اسلام از جمله تأکیدات و اصول شهید نواب صفوی بوده است.

آیت الله لائینی با تاکید بر اینکه شهید نواب روحیه استکبار ستیزی را نهادینه کرد، گفت: جریان ششم بهمن آمل نشانه روحیه استکبار ستیزی است.

کد مطلب 5127643

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