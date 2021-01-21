نواب صفوی روحیه استکبارستیزی را در جامعه نهادینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در یادواره مجازی شهدای فداییان اسلام با بیان اینکه چالش و سازش با استکبار هزینه دارد ولی سازش داری هزینه بیشتری است، گفت: شهید نواب صفوی دنبال حاکمیت دین بوده است.

وی با بیان اینکه شهید نواب صفوی امروز اگر بود با استکبار جهانی کنار نمی‌آمد، گفت: وی در راستای تقویت وحدت تلاش می‌کرد.

وی با اظهار اینکه شهید نواب صفوی بر اصل اسلام نظام کامی است، نبود تضاد بین اسلام و وطنخواهی و اتحاد جهان اسلام از جمله تأکیدات و اصول شهید نواب صفوی بوده است.

آیت الله لائینی با تاکید بر اینکه شهید نواب روحیه استکبار ستیزی را نهادینه کرد، گفت: جریان ششم بهمن آمل نشانه روحیه استکبار ستیزی است.