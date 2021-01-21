مبارزه با دوپینگ در آستانه المپیک ۲۰۲۱ تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی که به منظور بازدید از هیئت پزشکی ورزشی در مازندران حضور یافته بود، به برنامه‌های این فدراسیون برای ورزشکاران المپیکی اشاره کرد و از تشدید تست گیری برای جلوگیری از اعزام وزرشکاران دوپینگی به مسابقات خبر داد.

وی افزود: در سال‌های اخیر به علت افزایش ورزشکاران دوپینگی، سخت‌گیری در تست‌گیری از ورزشکاران اعزامی به مسابقات برون مرزی نسبت به گذشته بیشتر شده بود.

رئیس فدراسیون هیئت پزشکی ورزشی کشور ادامه داد، اقدامات مقابله با دوپینگ مختص وضعیت کرونایی نیست و در همه ایام باید انجام شود و در ارتباط با دوپینگ ورزشکاران به عنوان مصرف کننده، خودشان مسئول هستند و باید پاسخگوی آنچه استفاده می‌کنند باشند.

رئیس فدراسیون پزشکی و ورزشی با اشاره به اینکه هیأت پزشکی ورزشی مازندران در سال‌های اخیر در بین استان‌های درجه یک مقام اول را کسب کرده است که بیانگر فعالیت‌های چشمگیر این هیأت است، افزود: زیرساخت‌های مناسبی در حوزه پزشکی ورزشی در مازندران طی ۲ سال اخیر عملیاتی شده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور در ارتباط با بازگشایی امکان ورزشی کشور بعد از بهبود وضعیت شیوع کرونا در کشور گفت: به صورت کلی ما تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم.

نوروزی افزود: تعطیلی باشگاه‌ها ضرر زیادی را متوجه ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی کرد، ولی زیان هیأت‌های پزشکی ورزشی از ناحیه این ویروس بیشتر از باشگاه‌ها بود.