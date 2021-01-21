به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در جلسه شورای قضائی استان سمنان به میزبانی دادگستری سمنان ضمن بیان اینکه سازمان زندان‌ها نسبت به اشتغال زندانیان همت خوبی دارد، اظهار داشت: آمار اشتغال زندانیان استان سمنان باید به ۵۰ درصد برسد.

وی کاهش ناهنجاری‌ها در زندان و بازسازی شخصیت زندانی را از نتایج تحقق این هدف برشمرد و افزود: همکاری‌های صورت گرفته در استان سمنان منجر به افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضائی و کارآمدی سازمان‌ها و ادارات شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه درخواست‌های مردمی در جریان سفر استانی به سمنان یک‌به‌یک پاسخ داده می‌شود، افزود: مردم درخواست‌های خود را با امیدهای فراوان در قالب نامه مطرح کردند و رئیس دادگستری استان سمنان موظف است یک‌به‌یک این درخواست‌ها را پیگیری کند و مردم را در جریان وضعیت رسیدگی به درخواست‌هایشان قرار دهد.

رئیسی با تأکید بر اینکه نسبت به کرامت ارباب‌رجوع و ارتباطات ناسالم با مجموعه‌ها، همواره باید حساسیت وجود داشته باشد، تصریح کرد: حفظ سلامت سازمان اداری در سمنان به‌عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار شورای قضائی این استان قرار گیرد.

وی بابیان اینکه همه مسئولان باید نسبت به حقوق مردم و حقوق عامه پاسخگو باشند، گفت: آمارها و گزارش‌ها بیانگر تلاش همکاران قضائی است و استان سمنان جزو استان‌های خیلی خوب قوه قضائیه تلقی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم در حقوق عامه این است که مردم از مسئولان می‌خواهند آنچه حقشان است را دنبال کنند، خاطرنشان کرد: حتی اگر حق باکسی نبود نیز باید موضوع برای او تبیین شود.

رئیسی بر ضرورت صدور حکم عادلانه توسط قضات تأکید کرد و افزود: هم باید حکم را درست و عادلانه صادر کرد و هم باید حکم عادلانه را برای مجموعه مرتبط با این حکم تبیین کرد.

وی در پایان پروژه تبدیل کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان را به یک مرکز فرهنگی پروژه‌ای مطلوب و اثرگذار دانست و گفت: تسریع در اجرای این پروژه در دستور کار قرار گیرد.