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۱۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

کرسپو ادامه رقابت های کوپا آمه ریکا را از دست داد

کرسپو ادامه رقابت های کوپا آمه ریکا را از دست داد

هرنان کرسپو مهاجم تیم ملی آرژانتین به علت مصدومیت به احتمال فراوان قادر نخواهد بود رقابت های کوپا آمه ریکا را ادامه بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسپو در پیروزی 4 بر 2 مقابل کلمبیا از ناحیه پای راست آسیب دید و نمی تواند در بازی های بعدی تیم آرژانتین را همراهی کند. هومرو آگوستینو پزشک تیم فوتبال آرژانتین گفت: برای هرنان بسیار مشکل است که دوباره در این تورنمنت به میدان برود.

کرسپو دربازی با کلمبیا پس ازگلزنی از روی نقطه پنالتی لنگ لنگان از زمین خارج شد. او گفت: وقتی پس ازگل می خواستم شادی کنم به هوا پریدم و این مصادف شد با مصدومیتم. واقعا عصبانی هستم اما می دانم همبازیانم در ادامه رقابت ها به پیروزی می رسند و جام قهرمانی را بالای سر می برند.

چهل و دومین دوره رقابت های کوپا آمه ریکا به میزبانی ونزوئلا در حال برگزاری است.

کد مطلب 512773

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