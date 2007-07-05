عربستان مقابل تیم 10 نفره کره شمالی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، ملک ماض ابتدا در دقیقه 60 عربستان را پیش انداخت اما کره شمالی به رغم 10 نفره شدن در دقیقه 83 به وسیله پاک نام چول گل تساوی را به ثمر رساند تا کار با همین نتیجه به پایان برسد.



این دومین تساوی پیاپی عربستانی ها دربازی های تدارکاتی بود که طی هفته جاری برگزارکرده اند. آنها در بازی قبل شان نیز برابرعمان با همین نتیجه متوقف شده بودند.



درنیمه اول بازی دو تیم عربستان و کره شمالی تنها یک صحنه قابل توجه رقم خورد و آن ضربه محمد الشهلوب بود که با اختلاف اندک از بالای دروازه به اوت رفت.

دفاع منسجم کره ای ها باعث شده بود کارعربستان برای گلزنی دشوار شود ، تا اینکه یک ساعت پس از آغاز بازی ضربه کرنر عبدالرحمان القهطانی با ضربه سر ملک ماض به تور دروازه ری میونگ ایل ، دروازه بان کره چسبید.



کره شمالی سعی داشت تا نتیجه را عوض کند اما در دقیقه 68 یونگ سو هیوک دومین کارت زرد را دریافت کرد تا کره ای ها 10 نفره به کارشان ادامه دهند. در دقیقه 77 آنها فرصت بسیار خوبی برای جبران داشتند ولی یانگ میونگ ایل نتوانست توپ را وارد دروازه کند اما در دقیقه 83 این پاک نام چول بود که با یک ضربه زیبا به زاویه مخالف دروازه عربستان را گشود.



عربستان نخستین دیدار خود در گروه D جام ملت های آسیا 2007 را باید روز 11 جولای – 20 تیر مقابل کره جنوبی برگزار می کند.