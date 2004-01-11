اكبر غمخوار در تمرينات پرسپوليس حضور پيدا كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" اكبر غمخوار مديرعامل باشگاه پرسپوليس ظهرامروزدرورزشگاه ايران تايرحضورپيدا كرد تا ازنزديك شاهدآخرين تمرين تيمش قبل ازرويارويي با پيكان باشد. اتفاقاتي كه طي روزهاي گذشته دراين تيم رخ داده بود باعث شد تا مديرعامل پرسپوليس شخصا درمحل تمرينات تيمش حاضرشود.

شرايط پرسپوليس دربازي با پيكان به گونه ايست كه درصورت نتيجه نگرفتن اين تيم دربازي فردا، بايد منتظراتفاقات جديدتري در پرسپوليس باشيم. شايد به همين خاطرباشد كه غمخواردرطول دوهفته گذشته سه باردرتمرينات اين تيم حضورپيدا كرد.