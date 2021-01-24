استقبال کم اولیای تبریزی از بازگشایی مدارس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – آناهیتا رحیمی: آموزش‌های مجازی رضایت بخش نیست و از سویی حضور دانش آموزان در مدارس نیز ریسک است؛ خانواده‌ها بر این عقیده هستند که آموزش‌های مجازی، معایب و سختی‌هایی به دنبال دارد اما بازگشایی مدارس در چنین شرایطی بیشتر از هر زمان دیگری نگران کننده است.

با اینکه چند صباحی است تب کرونا فروکش کرده است اما نباید از یاد برد که یک غفلت به راحتی می‌تواند ما را به همان روزهای گذشته بازگرداند. در مدارس باز شد اما طیفی از مخالفت و نگرانی‌هایی را از سوی والدین به دنبال داشت؛ برخی از والدینی که کاستی آموزش‌های مجازی را به جان خریده و از حضور فرزندان خود در کلاس‌های درسی ممانعت کرده‌اند.

مخالف بازگشایی مدارس هستیم

دانش آموزان زمانی در مدارس حضور یافتند که وزیر بهداشت، مخالفت خود را در رابطه با بازگشایی مدارس برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی اعلام کرده بود.

سعید نمکی با ابراز نگرانی از بازگشت دوباره خیز بیماری و افزایش سرپایی موارد بستری، معتقد بود که همین می‌تواند یک اعلان و هشدار برای خیز جدید ویروس کرونا در بهمن و اسفند ماه سال جاری باشد؛ اگر این بار گرفتار شویم، ممکن است موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور بیشتر شده و ممکن است که توان و انرژی مقابله چندباره با موجی جدید را نداشته باشیم.

معاون آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه جلسه ستاد ملی کرونا، ۴ مصوبه مربوط به اداره کل آموزش و پرورش است که نخستین مصوبه در رابطه با دانش آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی در وضعیت زرد و آبی است که می‌توانند آموزش‌های خود را به صورت داوطلبی و حضوری در مدارس ادامه دهند.

حضور دانش آموزان زیر ۱۰ نفر در کلاس‌های درسی

عاشور اکرمی ادامه داد: مصوبه دوم در رابطه با هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای است که در شرایط آبی و زرد، می‌توانند آموزش‌های خود را به صورت حضوری ادامه دهند.

وی افزود: مصوبه سوم شامل دانش آموزان ابتدایی و متوسطه دارای جمعیت کمتر از ۵۰ نفر در وضعیت آبی است که آموزش آنها نیز به صورت حضوری ادامه خواهد داشت.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط مدرسه از دیگر شروط لازم برای تشکیل کلاس‌های درسی است

اکرمی یادآور شد: مصوبه چهارم، شامل کادر اجرایی و اداری مدارس، اعم از مدیر و معاون است که در وضعیت‌های زرد، نارنجی و آبی همانند سایر کارکنان دولت در مدارس حضور دارند.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

وی شرط حضوری بودن دانش آموزان در کلاس‌های درسی را حضور زیر ۱۰ نفر اعلام کرده و افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط مدرسه از دیگر شروط لازم برای تشکیل کلاس‌های درسی است.

معاون آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح بازگشایی مدارس از بهمن سال جاری گفت: ادامه یافتن این طرح تا زمانی که ستاد ملی کرونا بر این نظر باشد ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: اولیای دانش آموزان می‌توانند بر اساس هماهنگی لازم با مدیران مدارس، مشکلات درسی را به صورت حضوری و داوطلبانه در مدارس رفع کنند اما این در حالی است که شاید سایر دانش آموزان علاقه مند به حضور در کلاس نباشند.

۱۳۶ هزار دانش آموز در پایه‌های اول و دوم ابتدایی استان آذربایجان شرقی

وی ادامه داد: در رابطه با اجرای این مصوبه در کل استان، مجموع پایه‌های اول و دوم ابتدایی شامل ۱۳۶ هزار دانش آموز است.

مجموع دانش آموزان زیر ۵۰ نفر پایه‌های ابتدایی و متوسطه در کل استان، ۱۰ هزار نفر است که این مصوبه شامل آنها نیز می‌باشد

اکرمی به خبرنگار مهر گفت: مجموع هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شامل ۴۷ هزار دانش آموز است.

وی در پایان افزود: مجموع دانش آموزان زیر ۵۰ نفر پایه‌های ابتدایی و متوسطه در کل استان، ۱۰ هزار نفر است که این مصوبه شامل آنها نیز می‌باشد.

من نگران حضور فرزندم در مدرسه هستم

یکی از والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی به خبرنگار مهر گفت: بازگشایی مدارس با اینکه هنوز ویروس کرونا به طور کامل ریشه کن نشده ریسک بالایی است که اکثر اولیا نیز اجازه به حضور فرزندان خود در مدارس را نداده‌اند.

قمری ادامه داد: از بازگشایی مدارس بسیار نگران هستم و همین نگرانی باعث شده تا راضی به حضور فرزندم در مدرسه نباشم و همانند روزهای گذشته به صورت مجازی و با کمک خودم، مشکلات درسی دخترم را رفع کنم.

شیوع ویروس کرونا دانش آموزان را بیشتر دچار مشکل کرده است

والدین یکی از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی مدرسه ستار داداشی گفت: شیوع ویروس کرونا با اینکه برای تمامی اقشار مشکلات زیادی به بار آورده است اما در این میان قشر دانش آموزان بیشتر از همه دچار مشکل و سردرگمی شده‌اند.

آموزش از طریق مجازی و شبکه شاد مشکلاتی دارد که هم خانواده‌ها و هم خود دانش آموزان را سردرگم می‌کند اما حضور فرزندان نیز در مدارس، ریسک است

وی در پایان گفت: آموزش از طریق مجازی و شبکه شاد مشکلاتی دارد که هم خانواده‌ها و هم خود دانش آموزان را سردرگم می‌کند اما حضور فرزندان نیز در مدارس، ریسک است.

حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است

در این میان وزیر آموزش و پرورش، بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان را بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا در صورت صلاحدید خانواده‌ها و به صورت اختیاری اعلام کرده است.

از این رو حاجی میرزایی، آموزش حضوری برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی و هم چنین دانش آموزان هنرستانی را ضروری دانسته چرا که ارائه این آموزش‌ها به صورت مجازی از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده اما با وجود دغدغه‌های ستاد ملی کرونا، آموزش دانش آموزان در مدارس را به صورت اختیاری اعلام کرده‌ایم.

معلمان پایه‌های ابتدایی چه می‌گویند؟

یکی از معلمان پایه‌های دوم ابتدایی به خبرنگار مهر گفت: آموزش به صورت حضوری و مجازی در روزهای شیوع ویروس کرونا سختی‌های خاص خود را به همراه دارد چرا که هر دو حال با استرس و مشکلاتی همراه است.

با وجود تعداد کمتر دانش آموزان در کلاس‌های درسی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را همواره به آنان گوشزد می‌کنیم. زکیه باقری ادامه داد: اکثر والدین با بازگشایی مدارس مخالف هستند و همین باعث شده است تا اکثر خانواده‌ها به حضور فرزندان خود در کلاس‌های درسی راضی نباشند اما در این میان نیز خانواده‌هایی بودند که از حضور فرزندان خود به دلیل مشکلات آموزش‌های مجازی راضی هستند ولی با این وجود کودکان اول و دوم ابتدایی به خوبی نمی‌توانند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

این معلم پایه ابتدایی یادآور شد: به دلیل حس مسئولیتی که دارم در روزهایی که آموزش دانش آموزان به صورت مجازی ادامه داشت تا حد توان خودم تلاش کرده‌ام و حتی غیر از ساعات درسی نیز سعی کرده‌ام مشکلات درسی آنان را رفع کنم چرا که پایه‌های اول ابتدایی، حساس‌تر از سایر پایه‌ها هستند.

وی افزود: با وجود تعداد کمتر دانش آموزان در کلاس‌های درسی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را همواره به آنان گوشزد می‌کنیم تا والدینی که به حضور فرزندان خود رضایت داده‌اند در این مورد نگرانی نداشته باشند.

باقری در پایان گفت: امید است روزی شیوع ویروس کرونا به پایان برسد تا هم دانش‌آموزان و هم معلمان با خیالی آسوده در سر کلاس حاضر شوند.

با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا از شتاب خود کاسته است اما ممکن است با بازگشایی مدارس و عادی انگاری در سطح جامعه، بار دیگر به روزهای سخت کرونا بازگردیم و با ورود به موج چهارم شاهد سخت‌ترین روزهای کرونایی از زمان شیوع این ویروس کشنده باشیم.