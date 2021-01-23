۴.۵ درصد دانش آموزان گرگانی به آموزش مجازی دسترسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت تربتی نژاد شامگاه جمعه در گفتگوی خبری اظهار کرد: تعداد دانش آموزان گرگانی ۸۸ هزار و ۶۰۰ دانش آموز بوده که با توجه به رقم ۳۶۱ هزار دانشآموز در استان، سهم گرگان ۲۴.۵ درصد است.
وی بیان کرد: ۳۶۶ مدرسه (ساختمان) در گرگان وجود دارد که ۱۶.۵ درصد مدارس استان بوده و این رقم با توجه با تعداد دانش آموزان تناسب ندارد.
تربتی نژاد از کسب ۱۳۵ مقام و رتبه ملی و استانی توسط آموزش و پرورش گرگان خبرداد و اضافه کرد: از کل مقام و رتبههای کسب شده توسط آموزش و پرورش استان، ۵۸.۷ درصد آن سهم گرگان است.
وی در خصوص تعداد دانش آموزان قبل و بعد از انقلاب گفت: قبل از انقلاب ۴۱ هزار و ۴۵۰ دانش آموز در گرگان تحصیل میکردند که هم اکنون ۸۴ هزار و ۵۲۹ دانش آموز (بدون در نظر گرفتن پیش دبستانیها) مشغول آموزش هستند.
مدیر آموزش و پرورش گرگان افزود: ۱۴۵ واحد آموزشی در ابتدا داشتیم که هم اکنون ۴۷۸ واحد آموزشی در شهرستان وجود دارد.
وی گفت: مرکز تخصصی روانشناسی و هسته مشاوره در گرگان نداشتیم و هم اکنون دو واحد داریم.
تربتی نژاد از وجود ۶ مدرسه از راه دور در گرگان خبر داد و گفت: قبل از انقلاب تنها یک هنرستان در گرگان وجود داشت و هم اکنون ۲۵ هنرستان داریم.
وی از افزایش تعداد کانونهای فرهنگی و تربیتی و اردوگاه و مرکز رفاهی قبل و بعد از انقلاب خبر داد و افزود: تعداد کارکنان ما از هزار و ۷۱ نفر به پنج هزار و ۴۳ نفر رسیده است.
مدیر آموزش و پرورش گرگان از تخصیص یک میلیارد تومان برای هنرستان کشاورزی گرگان خبرداد و گفت: مدرسه اوتیسم در گرگان کلنگ زنی شده که یکی از مدارس خاص در کشور است.
تربتی نژاد از تکمیل ۶۵ درصدی اردوگاه نشاط خبرداد و گفت: اعتبار سال ۹۹ هنوز هزینه نشده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان در سامانه شاد فعال هستند، گفت: تنها چهار و نیم درصد دانش آموزان به آموزش مجازی دسترسی ندارند که با درسنامه و آموزش حضوری جبران میشود.
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