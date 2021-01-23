اوضاع ذخایر خونی گلستان قرمز شد

سیدصادق بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به سرمای هوا در استان، کاهش مراجعات به مراکز اهدای خون را شاهد هستیم و ذخیره فرآورده‌های خونی گلستان به چهار روز رسیده است.

وی افزود: ذخایر خونی A+ و O+ و AB+ و O- کاهش یافته و اگر شرایط همین طور ادامه یابد در سایر گروه‌های خونی هم با وضعیت هشدار روبرو می‌شویم.

بنی عقیل با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده‌ای خونی همیشگی است، گفت: بنابراین مراجعات مردم به مراکز انتقال خون باید مستمر و آگاهانه باشد.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان کرد: پایگاه‌های انتقال خون گرگان و گنبدکاووس و علی آبادکتول پذیرایی مردم نوعدوست بوده و در سایر شهرها هم طبق زمان اعلام شده مردم می‌توانند مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: میزان خون گیری در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

بنی عقیل همچنین از افزایش دو درصدی اهداکنندکنندگان خانم و افزایش ۱۳ درصدی اهداکنندگان بار اول در ۱۰ ماهه خبرداد.