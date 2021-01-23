عاملان حملات تروریستی بغداد باید محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت با صدور بیانیه شدید اللحنی، انفجارهای تروریستی اخیر در بغداد را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که عاملان حملات تروریستی روز پنجشنبه در بغداد که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است، باید محاکمه شوند.

شورای امنیت در این بیانیه، از همه کشورها خواست تا بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه ذی ربط سازمان ملل با دولت عراق در این زمینه همکاری کنند.

لازم به ذکر است که انفجارهای تروریستی در بغداد، بیش از ۳۰ کشته و ۱۱۰ زخمی برجای گذاشته است.

پیش از این، سعد السعدی عضو دفتر سیاسی عصائب اهل الحق عراق گفته بود: ردپای آل سعود و آل نهیان در دو انفجار واضح و مشهود است. باید وزیر کشور به دلیل اهمال امنیتی مورد بازخواست قرار گیرد.

هم چنین احمد عبدالساده، کارشناس مسائل سیاسی عراق در سخنانی تأکید کرد: تا زمانی که در تریبون های تکفیری و رسانه های سعودی آشکارا به ریختن خون عراقی ها دعوت می شود، انفجارها در عراق متوقف نخواهد شد.