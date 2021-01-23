همیشه به خودم اعتماد دارم/ باید فرصت بازی کردن داشته باشم

در یکی از مسابقات هفته هجدهم اردیویسه هلند شب گذشته تیم زوله موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم ویلم را شکست بدهد و به رده یازدهم جدول لیگ هلند صعود کند.

رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی زوله همانند مسابقات گذشته در این بازی هم نیمکت نشین بود و از ابتدای نیمه دوم و در حالی که تیمش یک بر صفر از حریف عقب بود وارد زمین شد.

قوچان نژاد در این مسابقه در عرض ۱۲ دقیقه سه گل برای زوله به ثمر رساند (دقایق ۵۸، ۶۲ و ۶۹ - پنالتی) و تیمش را به پیروزی ارزشمندی رساند.

قوچان نژاد بعد از پایان مسابقه درباره به ثمر رساندن سه گل در این مسابقه گفت: در دوران فوتبالم توانسته‌ام چند بار هت تریک کنم و این دومین باری بود که در زوله این کار را می‌کردم.

وی سپس با خنده ادامه داد: نباید این را با صدای بلند بگویم ولی تعویض فوق العاده ای می‌شوم!

مهاجم ایران یادآور شد: ما به این گل‌ها نیاز داشتیم و من آنجا بودم. این خیلی عالی است. می دانم که چه کاری انجام بدهم. یکی از وظایف من گلزنی است. گاهی می‌شود و گاهی هم نمی‌شود اما همیشه به خودم اعتماد دارم بدون آنکه مغرور باشم. خوشبختانه توانستم به این گل‌ها و کسب سه امتیاز به تیم کمک کنم.

قوچان نژاد درباره نیمکت نشین بودنش در بازی‌های گذشته تصریح کرد: نزدیک به چهار ماه است که بازی نکرده‌ام. هر مهاجم واقعی همیشه می‌خواهد گلزنی کند و من هم این کار را می‌کنم ولی باید فرصت بازی کردن داشته باشم. خوشحالم امروز وقت بیشتری برای بازی داشتم.

وی سپس نقش توماس بویتینک مهاجم جدید زوله در نیمکت نشین شدنش را رد و تاکید کرد که در فوتبال حرفه‌ای چنین چیزهایی بی معنی است.

مهاجم ایران در پایان جدایی اش از تیم زوله را هم تکذیب کرد و گفت: رفتن از زوله؟ نباید دیوانه باشیم!