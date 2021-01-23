برنامه سفر متفاوت پرسپولیس به اراک

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس عصر فردا یکشنبه راهی شهر اراک میشود تا اردوی خود را برای بازی با آلومینیوم برگزار کند.
مسافت اندک بین شهری تهران و اراک به گونهای است که پرواز هواپیما برای آن تعیین نشده است تا سرخپوشان نیز برنامه ریزی سفر خود را با دو دستگاه اتوبوس مجهز و چند خودروی سواری انجام دهند.
شاگردان یحیی گل محمدی پس از آخرین تمرین خود که صبح فردا برگزار میشود راهی اراک خواهند شد تا در هتل خود استراحت کرده و شام را صرف کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵ دوشنبه هفته جاری میهمان آلومینیوم اراک در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر است.
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