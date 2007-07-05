حس بویایی با آلزایمر ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ویلسون مدیر مرکز آلزایمر شیکاگو اعلام کرده است افرادی که حس بویایی قوی ای ندارند و در تشخیص بعضی از بوها و رایحه ها نیز مشکل دارند باید بیشتر مراقب خود باشند.

محققان تعداد 589 نفر از کهنسالان حدود 80 ساله را مورد بررسی قرار دادند و 12 بوی مشخص را وقتی چشمانشان بسته بود به ایشان عرضه کردند. شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفتند تا بتوانند هر بویی را به طور دقیق حس کنند و آنهایی که از این 12 مورد در حدود 4 مورد را با هم اشتباه می کردند بیشتر در معرض ابتلا به سایر مهارتهای شناختی قرار می گرفتند.



این افراد تا 5 سال مورد بررسی و تستهای مشخص قرار گرفتند و مشخص شد گروهی که تعداد 4 مورد یا بیشتر از بوها را اشتباه تشخیص می دادند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری آلزایمر در سالهای بعدی عمر خود می باشند و این میزان تا حدی اهمیت دارد که چنانچه بیش از 4 مورد اشتباه بویایی صورت گرفته بود احتمال بروز بیماری فوق تا 50 درصد افزایش می یافت.

کارشناسان هشدار می دهند که چنانچه افراد در گذشته دارای حس بویایی قوی بودند اما مدتی است که حس بویایی شان دچار اختلال و مشکل شده حتما به متخصص مراجعه کنند تا آزمایشات دقیق در مورد احتمال بروز این عارضه در انها مورد بررسی قرار گیرد.