علاوی همکاری با دستگاه های اطلاعاتی غربی و عربی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایاد علاوی" درگفتگو با رادیو سوا، هرگونه همکاری با سازمان های اطلاعاتی عربی و غربی را تکذیب کرد.

این درحالی است که برخی رسانه ها از تلاش های "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه با همکاری برخی از کشورهای عربی و دیگر گروه های معارض داخلی عراقی برای ایجاد ائتلافی برای سرنگون کردن دولت "نوری المالکی" نخست وزیر عراق خبر داده بودند.

به گزارش پایگاه اینترنتی الملف، اردن، مصر،عربستان و امارات از جمله کشورهای عربی بودند که با "علاوی" همکاری داشتند.

به گزارش این منبع خبری، این تلاش ها بعد از آنکه جبهه التوافق از پیوستن به این حرکت خودداری کرد؛ به شکست انجامید. همچنانکه حزب الفضیله هم از دو مذاکرات کناره گرفت و به این ترتیب تلاش های بین المللی برای متقاعد کردن رهبران احزاب کرد برای پیوستن به این تحرکات نیز بی نتیجه ماند.

سرانجام درادامه این تحرکات بر ضد دولت "مالکی"، فقط جبهه گفتگوی ملی (الحوارالوطنی ) به رهبری " صالح المطلق" و حزب العراقیه به ریاست " ایاد علاوی" باقی ماندند.

این درحالی است که اخیرا دو حزب اصلی کرد های عراق و دو حزب دیگر شیعه یعنی مجلس اعلای اسلامی عراق و حزب الدعوه برای تشکیل جبهه جدید به توافق رسیدند.

سخنگوی مجلس اعلای عراق دراین باره اعلام کرد: این ائتلاف با هدف حمایت از دولت ، مجلس نمایندگان عراق و اعمال سیاست درهای باز برای فعالیت سایر تشکل های سیاسی است.