نیروی انتظامی حافظ حقوق شهروندان است

به گزارش خبرنگارمهر در اراک، سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز درمراسم صبحگاهی نیروی انتظامی افزود : نیروی انتظامی برای حمایت از جامعه دربرابر زیاده خواهیها به مبارزه می پردازد تاجامعه دچار فشار نشود .

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی درراستای کمک به مردم تلاش می کند اظهار داشت : درکشور هیچ دستگاهی به اندازه نیروی انتظامی برای حفاظت وحمایت ازمردم تلاش نمی کند.

وی بیان کرد : استان مرکزی با توجه به موقعیت ترانزیتی - صنعتی با مشکلات زیادی روبروست که برای رفع مشکلات استان تا پایان امسال 15 درصد به نیروی انسانی استان اضافه خواهد شد تا به بهترین نحو وظایف خود را انجام دهید.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد : نیروی انتظامی تا سال 90 مشکلی درزمینه مسکن کارکنان نیروی انتظامی نخواهد داشت و این مشکل رفع خواهد شد.

وی با اشاره به روز زن واهمیت ونقش زن درجامعه افزود : اسلام به زن ارزش نهاده و منبع ولایت از طریق زن توسعه می یابد وزن الگویی دائمی برای بشر است.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت : نیروی انتظامی امین مردم وحافظ ارزشهای جامعه است و برای حفاظت از این ارزشها از هیچ تلاشی دریغ نمی کند .

سردار نبی الله حیدری با بیان اینکه مبارزه و پیشگیری درمحوریت کار نیروی انتظامی قراردارد اظهار داشت : با تلاش نیروی انتظامی، استان مرکزی رتبه هشتم نظارت ستادی ناجا ورتبه اول کشور درزمینه معاونت اجرایی وامنیت را کسب کرده است.