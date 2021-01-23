مطالبات کشاورزان بخش «زرنه» ایوان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح امروز شنبه در دیدار با مردم بخش زرنه ایوان اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر مردم زرنه کشاورز هستند عمده مشکلات آنها در مورد حق آبه، عدم تمکن مالی برای نصب کنتورهای هوشمند، جاده‌های بین مزارع، گرانی کود، سم و ایستگاه‌های پمپاژ بوده است.

وی عنوان کرد: در حوزه معابر و آسفالت شهری نیز چون زرنه یکی از اصلی ترین مسیرهای ترانزیتی به بازارچه مرزی سومار است، به علت تردد بیش از حد ماشین‌های سنگین از این شهر، نیاز مبرم به تقویت این جاده ترانزیتی و بهسازی آن دیده می‌شود.

فلاحی اضافه کرد: تکمیل و آسفالت تخته راه که راه دسترسی مردم زرنه به زمین‌های کشاورزی شان در گاومیر است، از دیگر مطالبات مردم این بخش است.

نماینده مردم ایلام در مجلس اظهار کرد: احداث دو سالن ورزشی برای جوانان این بخش که در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی هستند نیز یکی دیگر از خواسته‌های مردم این منطقه است.

وی گفت: با توجه به وجود عشایر، دامداران و کشاورزان در حومه و روستاهای این بخش، استقرار یک تیم فوریت پزشکی برای خدمات رسانی به عشایر و دامداران این بخش که عمدتاً فاقد دسترسی‌های لازم به مراکز بهداشتی هستند از دیگر نیازمندی‌های بخش زرنه است.

نماینده مردم استان در مجلس قول داد که حتی المقدور پیگیر مطالبات این مردم باشد.

فلاحی همچنین با مادر شهید محبت الله شفیعی دیدار و ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهید، جویای مشکلات و مطالبات این مادر شهید شد.